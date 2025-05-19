19 мая 2025

В районах Тюмени на две недели отключат горячую воду. Карта

В Тюмени с 20 мая начнут отключать горячую воду
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Первый этап гидравлических испытаний закончится 2 июня
Первый этап гидравлических испытаний закончится 2 июня Фото:

В Тюмени с 20 мая стартовали опрессовки — первыми горячей воды лишатся жители Заречных районов, Лесобазы и КПД. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Работы проведут в семь этапов.

«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — первый этап: с 20 мая по 2 июня», — указано на сайте УСТЭК.

Во время первого этапа горячую воду отключат у жителей домой на улицах Вересковой, Домостроителей, Мебельщиков, Камчатской, Одесской, 50 лет Октября, Мельникайте, Жигулевской, Газовиков, Ю.-Р.Г. Эрвье, Пожарных и Спасателей, Тимофея Кармацкого, Заречном проезде, Муравленко, Осипенко, Свердлова. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК.

Второй этап гидравлических испытаний пройдет с 5 по 18 июня, горячую воду отключат в Тюменской слободе, Комарово, Патрушева, Московском тракте и Восточных районах. Другие этапы пройдут в следующие периоды:

  • с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
  • с 7 по 18 июля — центр;
  • с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
  • с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
  • с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.
График отключения горячей воды.
График отключения горячей воды.
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В Тюмени с 20 мая стартовали опрессовки — первыми горячей воды лишатся жители Заречных районов, Лесобазы и КПД. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Работы проведут в семь этапов. «Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — первый этап: с 20 мая по 2 июня», — указано на сайте УСТЭК. Во время первого этапа горячую воду отключат у жителей домой на улицах Вересковой, Домостроителей, Мебельщиков, Камчатской, Одесской, 50 лет Октября, Мельникайте, Жигулевской, Газовиков, Ю.-Р.Г. Эрвье, Пожарных и Спасателей, Тимофея Кармацкого, Заречном проезде, Муравленко, Осипенко, Свердлова. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК. Второй этап гидравлических испытаний пройдет с 5 по 18 июня, горячую воду отключат в Тюменской слободе, Комарово, Патрушева, Московском тракте и Восточных районах. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
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