В Тюмени с 20 мая стартовали опрессовки — первыми горячей воды лишатся жители Заречных районов, Лесобазы и КПД. Такая информация указана на сайте УСТЭК. Работы проведут в семь этапов.
«Контур гидравлических испытаний тепловых сетей на прочность и плотность в межотопительный период в 2025 года с 20 мая по 29 августа в городе Тюмени. Ограничения подачи тепловой энергии — первый этап: с 20 мая по 2 июня», — указано на сайте УСТЭК.
Во время первого этапа горячую воду отключат у жителей домой на улицах Вересковой, Домостроителей, Мебельщиков, Камчатской, Одесской, 50 лет Октября, Мельникайте, Жигулевской, Газовиков, Ю.-Р.Г. Эрвье, Пожарных и Спасателей, Тимофея Кармацкого, Заречном проезде, Муравленко, Осипенко, Свердлова. Полный список адресов опубликован на сайте УСТЭК.
Второй этап гидравлических испытаний пройдет с 5 по 18 июня, горячую воду отключат в Тюменской слободе, Комарово, Патрушева, Московском тракте и Восточных районах. Другие этапы пройдут в следующие периоды:
- с 23 июня по 4 июля — Дом Обороны, Маяк;
- с 7 по 18 июля — центр;
- с 21 июля по 1 августа — КПД, Гилевская роща;
- с 4 по 15 августа — Червишевский тракт;
- с 18 по 29 августа — Мельникайте, 50 лет Октября.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!