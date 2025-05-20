ЦИК отдал тюменскому депутату мандат в Госдуме

Вакантный мандат в Госдуме официально передан вице-спикеру Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву. Об этом сообщил ЦИК.
"Владимир Сысоев зарегистрирован в качестве депутата Госдумы", — сказано в официальном telegram-канале ЦИК России. Прежде мандат принадлежал депутату Евгению Маркову — он сдал его в связи с переходом на работу в Минприроды РФ.
Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Сысоев может приступить к работе в Госдуме в течение нескольких недель. Он уже написал заявление о сложении полномочий депутата тюменской облдумы — регпарламент рассмотрит его на заседании 27 мая.
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