20 мая 2025

ЦИК отдал тюменскому депутату мандат в Госдуме

Вице-спикер Тюменской облдумы Сысоев зарегистрирован депутатом Госдумы
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Сысоев может приступить к работе в Госдуме в течение нескольких недель
Владимир Сысоев может приступить к работе в Госдуме в течение нескольких недель Фото:

Вакантный мандат в Госдуме официально передан вице-спикеру Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву. Об этом сообщил ЦИК.

"Владимир Сысоев зарегистрирован в качестве депутата Госдумы", — сказано в официальном telegram-канале ЦИК России. Прежде мандат принадлежал депутату Евгению Маркову — он сдал его в связи с переходом на работу в Минприроды РФ.

Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Сысоев может приступить к работе в Госдуме в течение нескольких недель. Он уже написал заявление о сложении полномочий депутата тюменской облдумы — регпарламент рассмотрит его на заседании 27 мая.

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Вакантный мандат в Госдуме официально передан вице-спикеру Тюменской областной думы Владимиру Сысоеву. Об этом сообщил ЦИК. "Владимир Сысоев зарегистрирован в качестве депутата Госдумы", — сказано в официальном telegram-канале ЦИК России. Прежде мандат принадлежал депутату Евгению Маркову — он сдал его в связи с переходом на работу в Минприроды РФ. Как ранее сообщало URA.RU, Владимир Сысоев может приступить к работе в Госдуме в течение нескольких недель. Он уже написал заявление о сложении полномочий депутата тюменской облдумы — регпарламент рассмотрит его на заседании 27 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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