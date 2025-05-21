Тюменские проекты получат почти 30 миллионов рублей от Президентского фонда

Поддержку Президентского фонда получат 19 проектов из Тюменской области. Эти культурные инициативы победили в конкурсе грантов, благодаря чему получат почти 30 миллионов рублей, сообщили в информационном центре Тюменской области.
«Грантовую поддержку Президентского фонда культурных инициатив получат 19 проектов Тюменской области… Общая сумма грантов составила более 20,9 млн рублей. Еще 30,4 млн рублей победители привлекут самостоятельно», — написано в telegram-канале ведомства.
По количеству поддержанных проектов Тюменская область заняла первое место в УрФО. Среди таких инициатив: XXVI Всероссийский фестиваль дизайна, архитектуры, искусств, документальный фильм к юбилею художника Михаила Захарова «Ангел на качелях», Иммерсивный спектакль про коренные малочисленные народы севера «Сказания Севера», проект по сохранению кожевенного ремесла «Кожа со смыслами», хореографическая постановка «Малахитовая шкатулка», открытый конкурс «Солист оркестра», проект по загородным экскурсиям для детей и молодежи Приишимья «Подворья Средиземья» и проект военно-исторической реконструкции к 80-летию Победы.
Ранее URA.RU писало, что по итогам первого сезона конкурса «Росмолодежь.Гранты» 10 авторов молодежных проектов из Тюменской области стали обладателями грантов на общую сумму 5 234 348 рублей. В первом сезоне 2025 года на конкурс «Росмолодежь.Гранты» поступило 19 682 заявки из всех субъектов РФ.
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