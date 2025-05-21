Курганцы смогут бесплатно поесть мороженое в ТЦ «Гипер Сити»

День мороженого курганцы отметят в ТЦ
В торговом центре «Гипер Сити» в Кургане 8 июня жители смогут бесплатно поесть мороженое. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».
«8 июня в торговом центре пройдет День мороженого. Гостей ждут мастер-классы, тематическая анимация для детей, шоу мыльных пузырей, конкурсы и подарки. Старт — 11:00. Вход свободный», — написано в tg-канале.
Ранее URA.RU сообщало, что у ТЦ «Гипер Сити» соберутся лучшие тюнингованные автомобили России. Там 24 состоится чемпионат АМТ Евразия.
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