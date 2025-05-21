21 мая 2025

Курганцы смогут бесплатно поесть мороженое в ТЦ «Гипер Сити»

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День мороженого курганцы отметят в ТЦ
День мороженого курганцы отметят в ТЦ Фото:

В торговом центре «Гипер Сити» в Кургане 8 июня жители смогут бесплатно поесть мороженое. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан».

«8 июня в торговом центре пройдет День мороженого. Гостей ждут мастер-классы, тематическая анимация для детей, шоу мыльных пузырей, конкурсы и подарки. Старт — 11:00. Вход свободный», — написано в tg-канале.

Ранее URA.RU сообщало, что у ТЦ «Гипер Сити» соберутся лучшие тюнингованные автомобили России. Там 24 состоится чемпионат АМТ Евразия.

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В торговом центре «Гипер Сити» в Кургане 8 июня жители смогут бесплатно поесть мороженое. Об этом сообщает telegram-канал «Курганистан». «8 июня в торговом центре пройдет День мороженого. Гостей ждут мастер-классы, тематическая анимация для детей, шоу мыльных пузырей, конкурсы и подарки. Старт — 11:00. Вход свободный», — написано в tg-канале. Ранее URA.RU сообщало, что у ТЦ «Гипер Сити» соберутся лучшие тюнингованные автомобили России. Там 24 состоится чемпионат АМТ Евразия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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