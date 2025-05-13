В Кургане у «Гипер Сити» соберутся лучшие тюнингованные автомобили России. Видео

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Чемпионат пройдет 24 мая у ТЦ
Чемпионат пройдет 24 мая у ТЦ Фото:

В Кургане 24 мая у ТЦ «Гипер Сити» состоится крупное автомобильное событие — чемпионат АМТ Евразия. На мероприятие съедутся владельцы тюнингованных автомобилей со всей России. Об этом сообщает организаторы в соцсети «ВКонтакте».

Чемпионат стартует в 12:00, вход для зрителей свободный. «24 мая 2025 года в Кургане пройдет этап АМТ Евразия 2025! Обещаем, будет громко, драйвово и незабываемо! Приходите посмотреть на лучшие автомобили, послушать мощный бас и зарядиться энергией!», — написали организаторы чемпионата.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 18 мая состоятся соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА). В состязаниях примут участие ведущие бойцы из Уральского и Сибирского федеральных округов, включая мастеров спорта и призеров крупных соревнований.

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В Кургане 24 мая у ТЦ «Гипер Сити» состоится крупное автомобильное событие — чемпионат АМТ Евразия. На мероприятие съедутся владельцы тюнингованных автомобилей со всей России. Об этом сообщает организаторы в соцсети «ВКонтакте». Чемпионат стартует в 12:00, вход для зрителей свободный. «24 мая 2025 года в Кургане пройдет этап АМТ Евразия 2025! Обещаем, будет громко, драйвово и незабываемо! Приходите посмотреть на лучшие автомобили, послушать мощный бас и зарядиться энергией!», — написали организаторы чемпионата. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 18 мая состоятся соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА). В состязаниях примут участие ведущие бойцы из Уральского и Сибирского федеральных округов, включая мастеров спорта и призеров крупных соревнований.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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