В Кургане 24 мая у ТЦ «Гипер Сити» состоится крупное автомобильное событие — чемпионат АМТ Евразия. На мероприятие съедутся владельцы тюнингованных автомобилей со всей России. Об этом сообщает организаторы в соцсети «ВКонтакте».
Чемпионат стартует в 12:00, вход для зрителей свободный. «24 мая 2025 года в Кургане пройдет этап АМТ Евразия 2025! Обещаем, будет громко, драйвово и незабываемо! Приходите посмотреть на лучшие автомобили, послушать мощный бас и зарядиться энергией!», — написали организаторы чемпионата.
Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане 18 мая состоятся соревнования по смешанному боевому единоборству (ММА). В состязаниях примут участие ведущие бойцы из Уральского и Сибирского федеральных округов, включая мастеров спорта и призеров крупных соревнований.
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