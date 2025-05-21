21 мая 2025

Лидер тюменской ЛДПР спустя 6 лет вернулся в зал заседаний Госдумы. Фото

Тюменский депутат Сысоев приступил к работе в Госдуме РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Сысоев получил мандат экс-депутата ГД Евгения Маркова, ушедшего в Минприроды РФ
Владимир Сысоев получил мандат экс-депутата ГД Евгения Маркова, ушедшего в Минприроды РФ Фото:

Тюменский депутат Владимир Сысоев начал работать в нижней палате российского парламента. Фото из зала заседаний Госдумы он опубликовал в личном telegram-канале.

«Рад сообщить, что приступил к работе и готов всегда быть на связи с вами. Ваши вопросы, предложения и идеи важны для меня, ведь вместе мы можем сделать многое для наших регионов и России», — написал Владимир Сысоев.

Формально Сысоев остается вице-спикером Тюменской областной думы. Он уже написал заявление о сложении депутатских полномочий — регпарламент рассмотрит его на заседании 27 мая. Как ранее сообщало URA.RU, Владимиру Сысоеву был передан мандат экс-депутата Госдумы Евгения Маркова — он стал замминистра природных ресурсов и экологии РФ.

Фото Владимира Сысева из зала заседаний Госдумы
Фото Владимира Сысева из зала заседаний Госдумы
Фото:

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Тюменский депутат Владимир Сысоев начал работать в нижней палате российского парламента. Фото из зала заседаний Госдумы он опубликовал в личном telegram-канале. «Рад сообщить, что приступил к работе и готов всегда быть на связи с вами. Ваши вопросы, предложения и идеи важны для меня, ведь вместе мы можем сделать многое для наших регионов и России», — написал Владимир Сысоев. Формально Сысоев остается вице-спикером Тюменской областной думы. Он уже написал заявление о сложении депутатских полномочий — регпарламент рассмотрит его на заседании 27 мая. Как ранее сообщало URA.RU, Владимиру Сысоеву был передан мандат экс-депутата Госдумы Евгения Маркова — он стал замминистра природных ресурсов и экологии РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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