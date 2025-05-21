Тюменский депутат Владимир Сысоев начал работать в нижней палате российского парламента. Фото из зала заседаний Госдумы он опубликовал в личном telegram-канале.
«Рад сообщить, что приступил к работе и готов всегда быть на связи с вами. Ваши вопросы, предложения и идеи важны для меня, ведь вместе мы можем сделать многое для наших регионов и России», — написал Владимир Сысоев.
Формально Сысоев остается вице-спикером Тюменской областной думы. Он уже написал заявление о сложении депутатских полномочий — регпарламент рассмотрит его на заседании 27 мая. Как ранее сообщало URA.RU, Владимиру Сысоеву был передан мандат экс-депутата Госдумы Евгения Маркова — он стал замминистра природных ресурсов и экологии РФ.
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