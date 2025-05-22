Тюмень в июне зальет дождями

В Тюмени ожидается дождливый июнь
© Служба новостей «URA.RU»
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В июне дождь в Тюмени будет идти почти каждый день
В июне дождь в Тюмени будет идти почти каждый день Фото:

В первый месяц лета на территории Тюмени почти ежедневно будут идти дожди. По данным сервиса Гисметео, в период с 1 по 22 июня осадков не будет только на протяжении семи дней.

«В период с 1 по 4 июня в Тюмени будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в дневное время составит от 22 до 27 градусов. С 5 июня в городе ожидаются затяжные дожди», — сообщает Гисметео.

Дожди продлятся пять дней. 11, 13 и 14 июня, по прогнозам синоптиков, в городе будет солнечно. А вот 12 июня, а также с 15 по 22 июня, в Тюмени снова ожидается дождливая погода. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов.

Ранее URA.RU писало о том, что на выходных, 24 и 25 мая, в Тюмени резко похолодает. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Также ожидаются грозы, дожди и снегопады.  

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В первый месяц лета на территории Тюмени почти ежедневно будут идти дожди. По данным сервиса Гисметео, в период с 1 по 22 июня осадков не будет только на протяжении семи дней. «В период с 1 по 4 июня в Тюмени будет солнечно, без осадков. Температура воздуха в дневное время составит от 22 до 27 градусов. С 5 июня в городе ожидаются затяжные дожди», — сообщает Гисметео. Дожди продлятся пять дней. 11, 13 и 14 июня, по прогнозам синоптиков, в городе будет солнечно. А вот 12 июня, а также с 15 по 22 июня, в Тюмени снова ожидается дождливая погода. Температура воздуха составит от 20 до 22 градусов. Ранее URA.RU писало о том, что на выходных, 24 и 25 мая, в Тюмени резко похолодает. Температура воздуха опустится до -5 градусов. Также ожидаются грозы, дожди и снегопады.  
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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