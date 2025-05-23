Из Израиля выслали журналиста, который хотел пообщаться с Макаревичем*

Россиянин Роман Скиба был выдворен из Израиля после попытки взять интервью у музыканта и лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича* (признан в России иноагентом), представившись журналистом украинского агентства «УНИАН». Об этом сообщил сам Макаревич.
По словам музыканта, его супруга получила электронное письмо якобы от сотрудника «УНИАН» с предложением организовать встречу в Израиле и подготовить материал о винодельческом бизнесе Макаревича для туристической рубрики издания. Автор письма представился неким Романом.
«(Роман Скиба — прим. URA.RU) говорит, надо сказать, на безукоризненном русском. Жена просит прислать удостоверение. Удостоверение с дикими ошибками в украинском (начиная от названия агентства) с печатью почему-то архива запорожского горсовета», — написал Макаревич в своем аккаунте в соцсети Facebook** (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).
По словам музыканта, последующая проверка показала, что Роман Скиба не связан с данным изданием. Впоследствии артист обратился в редакцию «УНИАН», где подтвердили, что среди их сотрудников нет человека с таким именем, а формат пресс-карты отличается от представленного в обращении. В результате россиянин был депортирован на родину. Украинские журналисты также предположили, что за попыткой обмана могут стоять российские пранкеры Вован и Лексус, ранее совершавшие аналогичные действия. Макаревич задался вопросом, почему псевдо журналисты работают настолько некачественно.
Между тем, по информации Telegram-канала «Агентство. Новости», к музыканту с просьбой об интервью обращался «редактор Первого канала и НТВ Роман Скиба». В издании утверждают, что сумели установить личность по фотографии на поддельном удостоверении.
Ранее Андрей Макаревич в ходе частной беседы, записанной на видео, заявил о намерении провести масштабный концерт в Киеве после окончания боевых действий на Украине. При этом он отметил, что не планирует организовывать выступления в России. В ходе разговора собеседник поинтересовался у музыканта, испытывает ли он чувство вины перед россиянами за свои высказывания, которые могли быть восприняты как оскорбления. Макаревич ответил, что не желает встречаться со своими соотечественниками, после этого он прервал диалог, послав оппонента на три буквы.
*Андрей Макаревич признан в России иностранным агентом
** Facebook принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена
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