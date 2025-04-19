Макаревич* послал на три буквы прохожего, задавшего вопрос про Россию

Макаревич захотел выступить перед украинцами, но перед россиянами не собирается
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Концерт Андрея Макаревича в Ельцин Центре. Екатеринбург, макаревич андрей
Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не сдержал эмоций и обматерил обратившегося к нему Фото:

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планирует выступить на сцене в Киеве после окончания украинского конфликта. Однако перед поклонниками в России выходить на сцену он не собирается. Об этом музыкант заявил в ходе диалога с мужчиной в Израиле, в конце беседы послав его на три буквы.

«Мужчина задавал Макаревичу разные вопросы. В конце видео музыкант послал его на три буквы», — пишет telegram-канал «Политика Страны».

В частности, собеседник адресовал вопрос, о том, что Макаревичу, скорее всего, стыдно, поскольку ранее он нецензурно обозвал россиян. На что артист ответил, что именно поэтому он не желает их видеть.

Как сообщало URA.RU, Макаревич признался в финансировании Украины. Также появилась информация, что музыкант продает свое имущество в Израиле.

*Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом

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Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич* (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) планирует выступить на сцене в Киеве после окончания украинского конфликта. Однако перед поклонниками в России выходить на сцену он не собирается. Об этом музыкант заявил в ходе диалога с мужчиной в Израиле, в конце беседы послав его на три буквы. «Мужчина задавал Макаревичу разные вопросы. В конце видео музыкант послал его на три буквы», — пишет telegram-канал «Политика Страны». В частности, собеседник адресовал вопрос, о том, что Макаревичу, скорее всего, стыдно, поскольку ранее он нецензурно обозвал россиян. На что артист ответил, что именно поэтому он не желает их видеть. Как сообщало URA.RU, Макаревич признался в финансировании Украины. Также появилась информация, что музыкант продает свое имущество в Израиле. *Андрей Макаревич признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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