Тюменские школьники собрали сотни посылок для бойцов СВО

Школьники и педагоги Тюмени собрали и передали 200 посылок с гуманитарной помощью для бойцов, находящихся в зоне СВО. Об этом сообщил глава города Максим Афанасьев.
По словам Афанасьева, в машину «Лаборатория силы» проекта «Тюмень сильная» были загружены посылки, которые предназначены для военных. В числе отправленных вещей — нижнее белье, сшитое учениками и учителями школы №30 по просьбе хирурга военного госпиталя «Колумб». «Школьники и педагоги быстро откликнулись на просьбу и начали работу. Эти посылки уже в машине», — сообщил мэр в своем telegram-канале.
В рамках прошедшей экологической акции «Чистый город» жители города собрали макулатуру, а вырученные средства направили на приобретение двух дронов, современного детектора «Булат» и усилителя сигнала «Инкубатор 2.0» для нужд бойцов. Также школьники продолжают изготавливать маскировочные сети.
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