27 мая 2025

В Тюменской области ВАЗ влетел в «Газель», погибла 24-летняя девушка. Фото

В Тюменской области погибла пассажирка ВАЗа после столкновения авто с «Газелью»
© Служба новостей «URA.RU»
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В машине нашли недопитую бутылку с алкоголем
В машине нашли недопитую бутылку с алкоголем Фото:

В Тюменской области в селе Черемшанка ночью 28 мая произошло смертельное ДТП: «ВАЗ» столкнулся с припаркованной на обочине «Газелью». В результате аварии погибла пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Автомобиль ВАЗ-21102 въехал в стоящую на обочине дороги „Газель“. От удара автомобиль „ВАЗ“ отбросило в кювет, он опрокинулся, „Газель“ отбросило на другую „Газель“, стоящую на обочине. В результате ДТП погибла 24-летняя пассажирка „ВАЗ“», — сообщили в ГАИ.

По предварительной информации, 20-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением. Прав у него нет. На заднем сиденье была обнаружена недопитая бутылка с алкоголем. Сейчас специалисты устанавливают, находился ли мужчина в состоянии опьянения. Водителя и пассажира легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.

Предварительно, водитель «ВАЗ» не справился с управлением
Предварительно, водитель «ВАЗ» не справился с управлением
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В Тюменской области в селе Черемшанка ночью 28 мая произошло смертельное ДТП: «ВАЗ» столкнулся с припаркованной на обочине «Газелью». В результате аварии погибла пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции. «Автомобиль ВАЗ-21102 въехал в стоящую на обочине дороги „Газель“. От удара автомобиль „ВАЗ“ отбросило в кювет, он опрокинулся, „Газель“ отбросило на другую „Газель“, стоящую на обочине. В результате ДТП погибла 24-летняя пассажирка „ВАЗ“», — сообщили в ГАИ. По предварительной информации, 20-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением. Прав у него нет. На заднем сиденье была обнаружена недопитая бутылка с алкоголем. Сейчас специалисты устанавливают, находился ли мужчина в состоянии опьянения. Водителя и пассажира легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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