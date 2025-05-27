В Тюменской области в селе Черемшанка ночью 28 мая произошло смертельное ДТП: «ВАЗ» столкнулся с припаркованной на обочине «Газелью». В результате аварии погибла пассажирка легковушки, сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«Автомобиль ВАЗ-21102 въехал в стоящую на обочине дороги „Газель“. От удара автомобиль „ВАЗ“ отбросило в кювет, он опрокинулся, „Газель“ отбросило на другую „Газель“, стоящую на обочине. В результате ДТП погибла 24-летняя пассажирка „ВАЗ“», — сообщили в ГАИ.
По предварительной информации, 20-летний водитель «ВАЗ» не справился с управлением. Прав у него нет. На заднем сиденье была обнаружена недопитая бутылка с алкоголем. Сейчас специалисты устанавливают, находился ли мужчина в состоянии опьянения. Водителя и пассажира легковушки госпитализировали с тяжелыми травмами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!