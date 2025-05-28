Тюменцы выстроились в очередь за кондиционерами

В Тюмени на три недели расписана очередь на установку кондиционеров
© Служба новостей «URA.RU»
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В некоторых магазинах очередь доходит до середины июня
В некоторых магазинах очередь доходит до середины июня Фото:

В Тюмени ближайшая запись на установку кондиционера — середина июня. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах.

«Самая ближайшая запись на монтаж кондиционеров от нашего магазина — 12-13 июня. Раньше дат нет», — рассказали сотрудники магазина «ТМ-Климат».

В магазине «Академия холода» сообщили, что их мастера могут выехать на установку только в 4-5 числах июня. Там рассказали, что ажиотаж на монтаж начался еще с начала мая.

Стоимость монтажа оборудования начинается от 15 тысяч рублей и доходит до 20 тысяч. Цена зависит от площади комнаты, где будет располагаться кондиционер.

Конец мая в Тюмени, по прогнозам синоптиков, будет жарким. Температура воздуха днем будет достигать 31 градуса.

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В Тюмени ближайшая запись на установку кондиционера — середина июня. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах. «Самая ближайшая запись на монтаж кондиционеров от нашего магазина — 12-13 июня. Раньше дат нет», — рассказали сотрудники магазина «ТМ-Климат». В магазине «Академия холода» сообщили, что их мастера могут выехать на установку только в 4-5 числах июня. Там рассказали, что ажиотаж на монтаж начался еще с начала мая. Стоимость монтажа оборудования начинается от 15 тысяч рублей и доходит до 20 тысяч. Цена зависит от площади комнаты, где будет располагаться кондиционер. Конец мая в Тюмени, по прогнозам синоптиков, будет жарким. Температура воздуха днем будет достигать 31 градуса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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