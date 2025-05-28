Тюменцы выстроились в очередь за кондиционерами

В Тюмени ближайшая запись на установку кондиционера — середина июня. Об этом URA.RU рассказали сразу в нескольких специализированных магазинах.
«Самая ближайшая запись на монтаж кондиционеров от нашего магазина — 12-13 июня. Раньше дат нет», — рассказали сотрудники магазина «ТМ-Климат».
В магазине «Академия холода» сообщили, что их мастера могут выехать на установку только в 4-5 числах июня. Там рассказали, что ажиотаж на монтаж начался еще с начала мая.
Стоимость монтажа оборудования начинается от 15 тысяч рублей и доходит до 20 тысяч. Цена зависит от площади комнаты, где будет располагаться кондиционер.
Конец мая в Тюмени, по прогнозам синоптиков, будет жарким. Температура воздуха днем будет достигать 31 градуса.
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