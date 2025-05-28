В Тюменскую область не пустили тонну зараженной зелени из Узбекистана

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Зелень была заражена повиликом
Зелень была заражена повиликом Фото:

Более тонны зелени из Узбекистана с признаками заражения не пустили в Тюменскую область. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по региону. 

«Предотвращен ввоз более тонны свежей зелени из Республики Узбекистан. <...> По результатам досмотра в зелени был выявлен карантинный объект из рода повилик. Хозяйствующему субъекту выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), запрещающие выпуск товарных партий», — информирует пресс-служба управления.

Повилика считается растением-паразитом и не имеет корней и листьев. Оно обвивается вокруг своей добычи, внедряет в его ткань «присоски» и питается соками.

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Более тонны зелени из Узбекистана с признаками заражения не пустили в Тюменскую область. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по региону.  «Предотвращен ввоз более тонны свежей зелени из Республики Узбекистан. <...> По результатам досмотра в зелени был выявлен карантинный объект из рода повилик. Хозяйствующему субъекту выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), запрещающие выпуск товарных партий», — информирует пресс-служба управления. Повилика считается растением-паразитом и не имеет корней и листьев. Оно обвивается вокруг своей добычи, внедряет в его ткань «присоски» и питается соками.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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