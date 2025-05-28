В Тюменскую область не пустили тонну зараженной зелени из Узбекистана

Более тонны зелени из Узбекистана с признаками заражения не пустили в Тюменскую область. Об этом сообщило управление Россельхознадзора по региону.
«Предотвращен ввоз более тонны свежей зелени из Республики Узбекистан. <...> По результатам досмотра в зелени был выявлен карантинный объект из рода повилик. Хозяйствующему субъекту выданы акты карантинного фитосанитарного контроля (надзора), запрещающие выпуск товарных партий», — информирует пресс-служба управления.
Повилика считается растением-паразитом и не имеет корней и листьев. Оно обвивается вокруг своей добычи, внедряет в его ткань «присоски» и питается соками.
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