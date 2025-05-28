28 мая 2025

Курганец похвастался уловом лещей у деревни Кошкино. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Лещи ловились на удочку
Лещи ловились на удочку Фото:

Житель Кургана умудрился наловить кучу лещей в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. Об этом мужчина рассказал в соцсети.

«Рыбачил у Кошкино. Отлично клевали лещи», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». Рыбацкая удача подтверждается фотографией улова.

Ранее курганский рыбак ездил в микрорайон Черемухово, где за три часа наловил мешок рыбы на Тоболе. Рыбачил мужчина на фидер. 

Хороший улов ждал рыбака
Хороший улов ждал рыбака
Фото:

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Житель Кургана умудрился наловить кучу лещей в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. Об этом мужчина рассказал в соцсети. «Рыбачил у Кошкино. Отлично клевали лещи», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». Рыбацкая удача подтверждается фотографией улова. Ранее курганский рыбак ездил в микрорайон Черемухово, где за три часа наловил мешок рыбы на Тоболе. Рыбачил мужчина на фидер. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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