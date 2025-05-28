Лещи ловились на удочку
Житель Кургана умудрился наловить кучу лещей в Белозерском округе на Тоболе недалеко от деревни Кошкино. Об этом мужчина рассказал в соцсети.
«Рыбачил у Кошкино. Отлично клевали лещи», — говорится в сообщении, опубликованном в группе «Рыбалка в Кургане 45 Rus» во «ВКонтакте». Рыбацкая удача подтверждается фотографией улова.
Ранее курганский рыбак ездил в микрорайон Черемухово, где за три часа наловил мешок рыбы на Тоболе. Рыбачил мужчина на фидер.
Хороший улов ждал рыбака
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