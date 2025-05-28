В Тюмени ищут саперов для отправки в зону СВО

Военный комиссариат Тюменской области ищет 70 желающих служить по контракту в зоне СВО, включая саперов, разведчиков и стрелков. Очередные вакансии опубликованы на сайте «Работа в России».
«Вакансии от военного комиссариата региона. На службу по контракту требуются саперы, 25 человек», — говорится в тексте вакансии.
Военкомату также нужны люди на позиции стрелков, разведчиков и военнослужащих. По каждому направлению заявлена потребность в 15 человек. Зарплаты по всем специальностям одинаковые: от 204 до 226 тысяч рублей.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области подняли размер единовременной выплаты военнослужащим. В настоящее время она составляет 1 900 000 рублей.
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