28 мая 2025

В Тюмени ищут саперов для отправки в зону СВО

Тюменский военкомат открыл 70 вакансий для службы по контракту
© Служба новостей «URA.RU»
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Общая потребность в контрактниках сейчас составляет 70 человек
Общая потребность в контрактниках сейчас составляет 70 человек Фото:

Военный комиссариат Тюменской области ищет 70 желающих служить по контракту в зоне СВО, включая саперов, разведчиков и стрелков. Очередные вакансии опубликованы на сайте «Работа в России».

«Вакансии от военного комиссариата региона. На службу по контракту требуются саперы, 25 человек», — говорится в тексте вакансии.

Военкомату также нужны люди на позиции стрелков, разведчиков и военнослужащих. По каждому направлению заявлена потребность в 15 человек. Зарплаты по всем специальностям одинаковые: от 204 до 226 тысяч рублей.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области подняли размер единовременной выплаты военнослужащим. В настоящее время она составляет 1 900 000 рублей.

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Военный комиссариат Тюменской области ищет 70 желающих служить по контракту в зоне СВО, включая саперов, разведчиков и стрелков. Очередные вакансии опубликованы на сайте «Работа в России». «Вакансии от военного комиссариата региона. На службу по контракту требуются саперы, 25 человек», — говорится в тексте вакансии. Военкомату также нужны люди на позиции стрелков, разведчиков и военнослужащих. По каждому направлению заявлена потребность в 15 человек. Зарплаты по всем специальностям одинаковые: от 204 до 226 тысяч рублей. Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области подняли размер единовременной выплаты военнослужащим. В настоящее время она составляет 1 900 000 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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