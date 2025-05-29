В Тюмени вдову и детей погибшего на СВО военного хотели оставить без соцподдержки

Прокуратура Тюменской области добилась восстановления прав семьи погибшего участника специальной военной операции (СВО), которым отказали в мерах социальной поддержки из-за отсутствия регистрации погибшего в регионе на момент заключения контракта. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. У военного остались жена и двое малолетних детей.
«По поручению прокуратуры области в защиту интересов заявительницы и ее несовершеннолетних детей прокуратура Ленинского административного округа Тюмени обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания на территории Тюменской области. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Предоставление заявителю мер социальной поддержки находится на контроле органов прокуратуры», — указано в публикации областной прокуратуры.
Мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО в сентябре 2024 года, но через месяц он погиб. Вдове и детям бойца отказали в предоставлении мер соцподдержки, поскольку на момент подписания контракта мужчина не был прописан в Тюменской области. В ходе разбирательств было установлено, что он прожил на территории региона более десяти лет. Это стало основанием для предоставления всех положенных соцгарантий членам семьи погибшего военнослужащего.
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