В Тюмени вдову и детей погибшего на СВО военного хотели оставить без соцподдержки

Прокуратура Тюменской области защитила права семьи погибшего участника СВО
© Служба новостей «URA.RU»
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Тюменец ушел на СВО и через месяц погиб
Тюменец ушел на СВО и через месяц погиб Фото:

Прокуратура Тюменской области добилась восстановления прав семьи погибшего участника специальной военной операции (СВО), которым отказали в мерах социальной поддержки из-за отсутствия регистрации погибшего в регионе на момент заключения контракта. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. У военного остались жена и двое малолетних детей.

«По поручению прокуратуры области в защиту интересов заявительницы и ее несовершеннолетних детей прокуратура Ленинского административного округа Тюмени обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания на территории Тюменской области. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Предоставление заявителю мер социальной поддержки находится на контроле органов прокуратуры», — указано в публикации областной прокуратуры.

Мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО в сентябре 2024 года, но через месяц он погиб. Вдове и детям бойца отказали в предоставлении мер соцподдержки, поскольку на момент подписания контракта мужчина не был прописан в Тюменской области. В ходе разбирательств было установлено, что он прожил на территории региона более десяти лет. Это стало основанием для предоставления всех положенных соцгарантий членам семьи погибшего военнослужащего.

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Прокуратура Тюменской области добилась восстановления прав семьи погибшего участника специальной военной операции (СВО), которым отказали в мерах социальной поддержки из-за отсутствия регистрации погибшего в регионе на момент заключения контракта. Об этом сообщает telegram-канал ведомства. У военного остались жена и двое малолетних детей. «По поручению прокуратуры области в защиту интересов заявительницы и ее несовершеннолетних детей прокуратура Ленинского административного округа Тюмени обратилась в суд с заявлением об установлении факта проживания на территории Тюменской области. Суд удовлетворил требования надзорного ведомства. Предоставление заявителю мер социальной поддержки находится на контроле органов прокуратуры», — указано в публикации областной прокуратуры. Мужчина подписал контракт и отправился в зону СВО в сентябре 2024 года, но через месяц он погиб. Вдове и детям бойца отказали в предоставлении мер соцподдержки, поскольку на момент подписания контракта мужчина не был прописан в Тюменской области. В ходе разбирательств было установлено, что он прожил на территории региона более десяти лет. Это стало основанием для предоставления всех положенных соцгарантий членам семьи погибшего военнослужащего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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