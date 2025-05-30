В Тюмени сбили 13-летнего подростка на электросамокате. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Мальчик пересекал дорогу, не спешившись.
«По предварительным данным, 13-летний подросток на арендованном электросамокате пересекал „зебру“, не спешившись. 54-летний водитель „Хендэ“ пояснил, что электросамокатчик резко выехал на пешеходный переход, он не успел затормозить», — сообщили в ведомстве.
Как сообщили инспекторы, по предварительной информации, подросток во время аварии был в наушниках. В результате аварии ребенок получил травмы. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!