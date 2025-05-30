В Тюмени сбили 13-летнего подростка на электросамокате

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Ребенок переезжал «зебру» не спешившись
Ребенок переезжал «зебру» не спешившись Фото:

В Тюмени  сбили 13-летнего подростка на электросамокате. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Мальчик пересекал дорогу, не спешившись.

«По предварительным данным, 13-летний подросток на арендованном электросамокате пересекал „зебру“, не спешившись. 54-летний водитель „Хендэ“ пояснил, что электросамокатчик резко выехал на пешеходный переход, он не успел затормозить», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили инспекторы, по предварительной информации, подросток во время аварии был в наушниках. В результате аварии ребенок получил травмы. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. 

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В Тюмени  сбили 13-летнего подростка на электросамокате. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции. Мальчик пересекал дорогу, не спешившись. «По предварительным данным, 13-летний подросток на арендованном электросамокате пересекал „зебру“, не спешившись. 54-летний водитель „Хендэ“ пояснил, что электросамокатчик резко выехал на пешеходный переход, он не успел затормозить», — сообщили в ведомстве. Как сообщили инспекторы, по предварительной информации, подросток во время аварии был в наушниках. В результате аварии ребенок получил травмы. В настоящий момент обстоятельства ДТП выясняются. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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