В Тюменской области потушили второй лесной пожар за неделю

В лесах Тюменской области за прошедшие сутки был обнаружен и оперативно ликвидирован один новый лесной пожар. На утро 1 июня пожаров нет, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.
«За последние сутки: зафиксирован один новый лесной пожар. Ликвидирован один лесной пожар на площади 0,01 га», — уточнили в telegram-канале ведомства.
По прогнозу, 2 и 3 июня во всех зонах авиапатрулирования продолжит действовать третий класс пожарной опасности. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов.
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