31 мая 2025
30 мая 2025

В Тюменской области потушили второй лесной пожар за неделю

© Служба новостей «URA.RU»
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В Тюмени локализовали лесной пожар (архивное фото)
В Тюмени локализовали лесной пожар (архивное фото) Фото:

В лесах Тюменской области за прошедшие сутки был обнаружен и оперативно ликвидирован один новый лесной пожар. На утро 1 июня пожаров нет, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области.

«За последние сутки: зафиксирован один новый лесной пожар. Ликвидирован один лесной пожар на площади 0,01 га», — уточнили в telegram-канале ведомства.

По прогнозу, 2 и 3 июня во всех зонах авиапатрулирования продолжит действовать третий класс пожарной опасности. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов.

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В лесах Тюменской области за прошедшие сутки был обнаружен и оперативно ликвидирован один новый лесной пожар. На утро 1 июня пожаров нет, сообщает пресс-служба департамента лесного комплекса Тюменской области. «За последние сутки: зафиксирован один новый лесной пожар. Ликвидирован один лесной пожар на площади 0,01 га», — уточнили в telegram-канале ведомства. По прогнозу, 2 и 3 июня во всех зонах авиапатрулирования продолжит действовать третий класс пожарной опасности. Специалисты продолжают мониторинг обстановки и напоминают жителям о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении лесов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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