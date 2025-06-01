В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 26 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. По его словам, с начала года в регионе зарегистрировано более ста природных пожаров.
«Чтобы защитить леса от огня, продлеваем особый противопожарный режим до 26 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства», — написал глава региона в своем telegram-канале. Основной причиной природных пожаров стало несоблюдение жителями правил пожарной безопасности.
В рамках режима запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, а также посещать леса. Нарушителям грозят штрафы и другие меры ответственности.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!