01 июня 2025

В Тюменской области продлили запрет на посещение лесов

В Тюменской области особый противопожарный режим продлили до 26 июня
© Служба новостей «URA.RU»
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Более ста природных пожаров произошло в этом году
Более ста природных пожаров произошло в этом году Фото:

В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 26 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. По его словам, с начала года в регионе зарегистрировано более ста природных пожаров.

«Чтобы защитить леса от огня, продлеваем особый противопожарный режим до 26 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства», — написал глава региона в своем telegram-канале. Основной причиной природных пожаров стало несоблюдение жителями правил пожарной безопасности.

В рамках режима запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, а также посещать леса. Нарушителям грозят штрафы и другие меры ответственности.

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В Тюменской области продлили особый противопожарный режим до 26 июня. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор. По его словам, с начала года в регионе зарегистрировано более ста природных пожаров. «Чтобы защитить леса от огня, продлеваем особый противопожарный режим до 26 июня. Подписал соответствующее постановление регионального правительства», — написал глава региона в своем telegram-канале. Основной причиной природных пожаров стало несоблюдение жителями правил пожарной безопасности. В рамках режима запрещено разводить костры, использовать открытый огонь, а также посещать леса. Нарушителям грозят штрафы и другие меры ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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