01 июня 2025

В ЯНАО сносят старую церковь

В Лабытнанги начали сносить старый православный храм
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Лабытнанги начали сносить старый храм
Лабытнанги начали сносить старый храм Фото:

В Лабытнанги (ЯНАО) начались работы по сносу старого православного храма. Об этом сообщил telegram-канал «Лабытнанги сегодня». Здание признано аварийным, его конструкции сильно изношены, восстановить церковь невозможно.

«Судьбу старой церкви решали сообща. Органы местного самоуправления, окружные власти, епархия и прихожане», — говорится публикации telegram-канала. 

По итогам обсуждений было решено демонтировать храм, чтобы обезопасить жителей и дать старт новому проекту благоустройства. В муниципалитете добавили, что на месте разобранного здания появится часть обновленной пешеходной зоны. В районе бывшего алтаря установят столбовую часовню с мозаичной иконой. Такой подход, по мнению властей, позволит сохранить память о старой церкви и одновременно преобразить общественное пространство. 

Ранее, URA.RU сообщало, что в Лабытнанги снесут старую церковь Георгия Победоносца, обустроенную в 90-е годы на деньги горожан и компании «Ямалтрансстрой». На ее месте установят памятный знак. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Лабытнанги (ЯНАО) начались работы по сносу старого православного храма. Об этом сообщил telegram-канал «Лабытнанги сегодня». Здание признано аварийным, его конструкции сильно изношены, восстановить церковь невозможно. «Судьбу старой церкви решали сообща. Органы местного самоуправления, окружные власти, епархия и прихожане», — говорится публикации telegram-канала.  По итогам обсуждений было решено демонтировать храм, чтобы обезопасить жителей и дать старт новому проекту благоустройства. В муниципалитете добавили, что на месте разобранного здания появится часть обновленной пешеходной зоны. В районе бывшего алтаря установят столбовую часовню с мозаичной иконой. Такой подход, по мнению властей, позволит сохранить память о старой церкви и одновременно преобразить общественное пространство.  Ранее, URA.RU сообщало, что в Лабытнанги снесут старую церковь Георгия Победоносца, обустроенную в 90-е годы на деньги горожан и компании «Ямалтрансстрой». На ее месте установят памятный знак. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...