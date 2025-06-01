В ЯНАО сносят старую церковь

В Лабытнанги (ЯНАО) начались работы по сносу старого православного храма. Об этом сообщил telegram-канал «Лабытнанги сегодня». Здание признано аварийным, его конструкции сильно изношены, восстановить церковь невозможно.
«Судьбу старой церкви решали сообща. Органы местного самоуправления, окружные власти, епархия и прихожане», — говорится публикации telegram-канала.
По итогам обсуждений было решено демонтировать храм, чтобы обезопасить жителей и дать старт новому проекту благоустройства. В муниципалитете добавили, что на месте разобранного здания появится часть обновленной пешеходной зоны. В районе бывшего алтаря установят столбовую часовню с мозаичной иконой. Такой подход, по мнению властей, позволит сохранить память о старой церкви и одновременно преобразить общественное пространство.
Ранее, URA.RU сообщало, что в Лабытнанги снесут старую церковь Георгия Победоносца, обустроенную в 90-е годы на деньги горожан и компании «Ямалтрансстрой». На ее месте установят памятный знак. Об этом сообщила глава города Марина Трескова.
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