Что известно об экстравагантной тюменке на Дзержинского, которая играет на укулеле и поет странные песни

Едва ли не каждый день на пешеходной улице Дзержинского жители Тюмени могут заметить одну яркую и экстравагантную особу: поющую странные, но интересные песни под аккомпанемент на укулеле тюменку.
Вы наверняка ее видели, и, быть может, даже знакомы с ней лично. И это не удивительно, ведь она стала своеобразной визитной карточкой города. Что известно об эксцентричной «тете Ире» с Дзержинского — в материале URA.RU.
Кто такая «тетя Ира»
Ирина — коренная тюменка. Ей уже исполняется шестой десяток. За это время она успела дважды стать матерью — у нее родились дочь и сын. Дети стали совершеннолетними, но мать продолжает им помогать.
Как такового образования у женщины нет. На данный момент она и не работает, но при этом без дела также не сидит. Как она рассказала URA.RU, сейчас она планирует крупный ремонт квартиры. Именно поэтому ей очень нужны деньги. И, чтобы их заработать, она ежедневно выходит на улицы города и исполняет песни собственного сочинения.
Что играет Ирина
Тюменка играет на укулеле — небольшой четырехструнной гитаре. Она рассказала URA.RU, что средств для приобретения полноценной классической акустической гитары у нее не было. Поэтому ее выбор пал на небольшой струнный инструмент.
«Денег-то совсем не было. У меня где-то лежала гитара за две тысячи, но мне сказали, что лучше играть на инструменте за 500 рублей, чем на этом. Так что потом приобрела себе укулеле за 5 900», — пояснила агентству женщина.
Интересно, что у тюменки также нет музыкального образования. Как-то раз она сходила на урок по гитаре, чтобы освоить аккорды, однако ее инструктор отметил, что у женщины прирожденный талант к струнным. После этого в музыкальной школе она не появлялась, а аккорды для игры придумывает самостоятельно, равно как и песни, основным мотивом которых для Ирины оказалась тема расслабления, отдыха, спокойствия и «кайфа».
Как на нее реагируют тюменцы
В Тюмени женщина играет уже на протяжении пары лет. Ее можно найти выступающей на Цветном бульваре и улице Дзержинского. Ирина стала своеобразной визитной карточкой этих локаций. Всего за несколько минут, что мы общались с ней, женщина поздоровалась с десятком молодых людей.
Особенно экстравагантная артистка популярна у подростков. Да и, как она рассказывала, сама не против общения с ребятами. Но также добавила, что молодые люди чаще всего не платят за ее выступления.
«В Тюмени уж совсем плохая публика. Сюда же кто приходят: мальчики да девочки. Цель у них тут знакомиться, а не наслаждаться искусством. Да еще и деньги не платят», — пояснила тюменка.
Что происходит во время выступлений
Ирина рассказал URA.RU, что во время ее игры на гитаре она неоднократно сталкивалась с различными людьми: среди них и восхищенные, и странные, и пьяные. Из-за этого с ней произошло несколько историй, одной из которых она поделилась с агентством.
Женщина рассказал, что однажды, во время вечернего выступления на Дзержинского, к ней подошел мужчина, очевидно выпивший. И в середине игры ударил ее бутылкой по голове.
«Тогда я потеряла сознание. Упала плашмя на камень. Еще и придавила собой гитару так, что у той лопнула четвертая струна. До сих пор починить ее не могу, так и болтается, а играю я только на трех», — рассказал женщина.
Ирина в том числе рассказала, сколько ей удается заработать на своих вечерних выступлениях. По ее словам, хорошо, если она сможет получить хотя бы тысячу рублей. Интересно, что на Дзержинского выступает еще один уличный артист — Алексей. Молодой человек рассказал, что в состоянии заработать за выступление до трех-четырех тысяч.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!