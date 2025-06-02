Известная тюменская чудачка с укулеле уезжает из города

Знаменитая тюменская чудачка-музыкант Ирина, выступающая по вечерам на улице Дзержинского с укулеле, в скором времени планирует покинуть город. Своими целями она поделилась с агентством URA.RU.
«Уехать я планирую из города. Все. Где-то числа 8 в июне уже не увидите меня», — рассказала экстравагантная артистка.
С чем конкретно связано данное решение — неясно. Ирина его не пояснила. Однако уверила, что собирается покинуть город в начале лета.
Ирина уже несколько лет является заметной фигурой на улице Дзержинского, где она ежедневно исполняет авторские песни на укулеле, чтобы заработать деньги на ремонт квартиры. За это время она стала известна среди тюменцев, особенно молодежи, и приобрела репутацию визитной карточки пешеходной улицы, несмотря на отсутствие музыкального образования и трудные жизненные обстоятельства.
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