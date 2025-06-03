Тюменские пожарные выдвинулись на помощь в Бурятию

Пятьдесят десантников-пожарных из Тюменской области отправились в Бурятию для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем официальном Telegram-канале.
«Сегодня 50 сотрудников Тюменской авиабазы вылетели в Улан-Удэ. Ситуация с лесными пожарами там остается напряженной: на всей территории республики действует региональный режим ЧС», — отметил губернатор.
Среди направленных на помощь специалистов есть тобольские и уватские лесопожарные. А 70 пожарных в Тюменской области остаются на прикрытии местных лесов от потенциального возгорания.
А в Тюменской области, в свою очередь, с 5 апреля действует особый противопожарный режим, и за последнее время местные службы успешно ликвидировали несколько ландшафтных возгораний. По данным департамента гражданской защиты, недавно были потушены два пожара общей площадью 0,2 га.
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