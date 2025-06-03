Тюменские пожарные выдвинулись на помощь в Бурятию

Пятьдесят тюменских десантников-пожарных отправили на помощь Бурятии
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От Тюменской области на помощь в Бурятию направили 50 специалистов
От Тюменской области на помощь в Бурятию направили 50 специалистов Фото:

Пятьдесят десантников-пожарных из Тюменской области отправились в Бурятию для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем официальном Telegram-канале.

«Сегодня 50 сотрудников Тюменской авиабазы вылетели в Улан-Удэ. Ситуация с лесными пожарами там остается напряженной: на всей территории республики действует региональный режим ЧС», — отметил губернатор. 

Среди направленных на помощь специалистов есть тобольские и уватские лесопожарные. А 70 пожарных в Тюменской области остаются на прикрытии местных лесов от потенциального возгорания. 

А в Тюменской области, в свою очередь, с 5 апреля действует особый противопожарный режим, и за последнее время местные службы успешно ликвидировали несколько ландшафтных возгораний. По данным департамента гражданской защиты, недавно были потушены два пожара общей площадью 0,2 га.

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Пятьдесят десантников-пожарных из Тюменской области отправились в Бурятию для помощи в тушении лесных пожаров. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор в своем официальном Telegram-канале. «Сегодня 50 сотрудников Тюменской авиабазы вылетели в Улан-Удэ. Ситуация с лесными пожарами там остается напряженной: на всей территории республики действует региональный режим ЧС», — отметил губернатор.  Среди направленных на помощь специалистов есть тобольские и уватские лесопожарные. А 70 пожарных в Тюменской области остаются на прикрытии местных лесов от потенциального возгорания.  А в Тюменской области, в свою очередь, с 5 апреля действует особый противопожарный режим, и за последнее время местные службы успешно ликвидировали несколько ландшафтных возгораний. По данным департамента гражданской защиты, недавно были потушены два пожара общей площадью 0,2 га.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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