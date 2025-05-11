11 мая 2025

В Тюменской области спасатели за сутки потушили два ландшафтных пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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К тушению были привлечены десять человек и три единицы техники
К тушению были привлечены десять человек и три единицы техники Фото:

В Тюменской области за сутки были зарегистрированы и полностью ликвидированы два ландшафтных пожара. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.

«За прошедшие сутки, с 11 по 12 мая, в Тюменской области зарегистрировано два ландшафтных пожара, площадь которых составила 0,2005 га. Все пожары ликвидированы», — сообщили в ведомстве.

К тушению были привлечены десять человек и три единицы техники. Горожанам напомнили, что во время особого противопожарного режима, который действует с 5 апреля, запрещается посещать леса, жечь сухую траву, разводить костры и запускать фейерверки. За нарушения предусмотрен штраф.

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В Тюменской области за сутки были зарегистрированы и полностью ликвидированы два ландшафтных пожара. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона. «За прошедшие сутки, с 11 по 12 мая, в Тюменской области зарегистрировано два ландшафтных пожара, площадь которых составила 0,2005 га. Все пожары ликвидированы», — сообщили в ведомстве. К тушению были привлечены десять человек и три единицы техники. Горожанам напомнили, что во время особого противопожарного режима, который действует с 5 апреля, запрещается посещать леса, жечь сухую траву, разводить костры и запускать фейерверки. За нарушения предусмотрен штраф.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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