В Тюменской области спасатели за сутки потушили два ландшафтных пожара

В Тюменской области за сутки были зарегистрированы и полностью ликвидированы два ландшафтных пожара. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности региона.
«За прошедшие сутки, с 11 по 12 мая, в Тюменской области зарегистрировано два ландшафтных пожара, площадь которых составила 0,2005 га. Все пожары ликвидированы», — сообщили в ведомстве.
К тушению были привлечены десять человек и три единицы техники. Горожанам напомнили, что во время особого противопожарного режима, который действует с 5 апреля, запрещается посещать леса, жечь сухую траву, разводить костры и запускать фейерверки. За нарушения предусмотрен штраф.
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