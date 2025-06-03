Змею в центре города заметили тюменцы

На улице Гольцова в Тюмени прополз уж
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы считают, что это уж
Тюменцы считают, что это уж Фото:

В Тюмени на улице Гольцова местные жители заметили живую змею. Информацию об этом тюменцы разместили в социальных сетях. 

«Улица Гольцова в Тюмени. Живая змея поползла по проезжей части», — отметили тюменцы в группе «ЧС Тюмень».

Жители города обратили внимание, что змея не ядовитая. Они предполагают, что это уж. И действительно, отличительная черта ужей — цветные пятна на задней части головы желтого или оранжевого цвета. При внимательном рассмотрении, на видеозаписи можно заметить такие пятна. 

Ранее жители Тюменской области уже сообщали о появлении змей в лесах региона, в том числе о встречах с гадюками в Викуловском районе. Местные жители советуют быть осторожными при прогулках и не трогать пресмыкающихся, а при укусе немедленно обращаться за медицинской помощью.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Как в Тюменской области проходит паводок, как ликвидируют его последствия, и какие компенсации получат пострадавшие? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Тюмени на улице Гольцова местные жители заметили живую змею. Информацию об этом тюменцы разместили в социальных сетях.  «Улица Гольцова в Тюмени. Живая змея поползла по проезжей части», — отметили тюменцы в группе «ЧС Тюмень». Жители города обратили внимание, что змея не ядовитая. Они предполагают, что это уж. И действительно, отличительная черта ужей — цветные пятна на задней части головы желтого или оранжевого цвета. При внимательном рассмотрении, на видеозаписи можно заметить такие пятна.  Ранее жители Тюменской области уже сообщали о появлении змей в лесах региона, в том числе о встречах с гадюками в Викуловском районе. Местные жители советуют быть осторожными при прогулках и не трогать пресмыкающихся, а при укусе немедленно обращаться за медицинской помощью.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...