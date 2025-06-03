Змею в центре города заметили тюменцы

В Тюмени на улице Гольцова местные жители заметили живую змею. Информацию об этом тюменцы разместили в социальных сетях.
«Улица Гольцова в Тюмени. Живая змея поползла по проезжей части», — отметили тюменцы в группе «ЧС Тюмень».
Жители города обратили внимание, что змея не ядовитая. Они предполагают, что это уж. И действительно, отличительная черта ужей — цветные пятна на задней части головы желтого или оранжевого цвета. При внимательном рассмотрении, на видеозаписи можно заметить такие пятна.
Ранее жители Тюменской области уже сообщали о появлении змей в лесах региона, в том числе о встречах с гадюками в Викуловском районе. Местные жители советуют быть осторожными при прогулках и не трогать пресмыкающихся, а при укусе немедленно обращаться за медицинской помощью.
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