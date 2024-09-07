Резня за мандаты: как политблок правительства выиграл выборы в гордуму Челябинска

Челябинск успешно вернулся к прямым выборам в думу

08 сентября 2024 в 20:05 Размер текста - 17 +

Скоро этот зал заполнят новые депутаты Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в гордуму Челябинска — 2024 Возврат к прямым выборам в гордуму Челябинска стал знаковым для губернатора Алексея Текслера. Отказ от мертворожденной реформы МСУ, сулящий массу выгод для власти и населения, в процессе реализации чреват был высокими рисками — страдали интересы слишком многих групп влияния. Тем более, кампанию нужно было и политтехнологически, и организационно «сшить» с выборами самого Текслера. Насколько удалось это сделать кураторам внутренней политики региона — разбиралось URA.RU. Плоды реформы Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году, при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Каждый район стал — по крайней мере, формально — отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, глав которых выбирали депутаты семи районных советов. Их, в свою очередь, выбирали горожане — 170 мандатов в теории должны были обеспечить чуть ли не каждый двор своим народным избранником и представителем во власти. А 170 избранных депутатов, договорившись меж собой, делегировали 49 человек в городскую думу. На практике все оказалось совсем не так замечательно. По итогам опроса в 2015 года лишь 19,6% челябинцев позитивно отнеслись к изменениям, 30% респондентов затруднялись с оценкой, а 28% и вовсе не заметили изменений к лучшему. А в 2023 и 2024 годах к этому мнению присоединились и сами представители власти — до глав районов и депутатов включительно. Пройти по грани Попытка власти стать ближе к народу обернулась формированием лоббистских группировок местных элит и скандалами, и обострившимися до предела в 2021 году. На ухудшение политической ситуации повлияли выборы в Госдуму, после кторых губернатор Алексей Текслер принял решение инициировать отмену эксперимента с МСУ. «Депутаты райсоветов стали эффективным инструментом для продвижения бизнес-интересов. Кроме того, большое количество депутатов позволяло удовлетворить политические амбиции избыточно широкого круга деятелей, даже обладающих относительно небольшим влиянием в городе. Для многих сложившаяся система представляется более комфортной и предсказуемой, ее упразднение может быть связано с конфликтами, требованиями компенсации и уступок от властей города и области, так как риски дестабилизации ситуации всегда сохраняются», — предупредили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), оценив перспективы и риски этого решения. В этой ситуации главной задачей политблока челябинского правительства стало удержать ситуацию с возвращением к прямым выборам думы в приемлемых рамках. Ибо «на берегу» было ясно: обвальное сокращение числа депутатских мест в Челябинске со 170 до 37 (в новом составе гордумы 25 депутатов, избранных по одномандатным округам и еще 12 по партийным спискам) обострит конкуренцию и агрессивность соперников. Резня за мандаты Ситуация накалялась постепенно. Первые суды и акты вандализма начались еще до того, как претенденты сдали в избиркомы положенные документы. Затем на политическую вышли двойники, но после недвусмысленных намеков сверху быстро сошли с дистанции. Весь август соперники забрасывали друг друга обвинениями в порче рекламных конструкций и агитационных материалов, пика эта эпопея достигла к концу августа: счет изрезанным баннерам и агитационным кубам пошел на десятки, ущерб перевалил за сотни тысяч рублей. Однако достигнув пика, напряжение пошло на убыль. Даже заявленные случаи рукоприкладства оказались скорее курьезными, чем скандальными. «Политблок правительства области пошел на определенный риск, отказавшись от авторитарной схемы управления выборным процессом. Штабы и политтехнологи располагали максимальной (в разумных пределах) свободой действий. При этом все эксцессы остались в приемлемых рамках: не потребовали разбирательства не то что на федеральном, но даже на окружном уровне», — заметил политтехнолог Александр Юрин. Констатировав, что риск в итоге оказался оправданным: кандидаты и избиратели получили максимально конкурентные и неоднотипные кампании. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Возврат к прямым выборам в гордуму Челябинска стал знаковым для губернатора Алексея Текслера. Отказ от мертворожденной реформы МСУ, сулящий массу выгод для власти и населения, в процессе реализации чреват был высокими рисками — страдали интересы слишком многих групп влияния. Тем более, кампанию нужно было и политтехнологически, и организационно «сшить» с выборами самого Текслера. Насколько удалось это сделать кураторам внутренней политики региона — разбиралось URA.RU. Плоды реформы Реформу МСУ в качестве эксперимента провели в Челябинске в 2014 году, при экс-губернаторе Борисе Дубровском. Каждый район стал — по крайней мере, формально — отдельным муниципалитетом, со своим бюджетом, глав которых выбирали депутаты семи районных советов. Их, в свою очередь, выбирали горожане — 170 мандатов в теории должны были обеспечить чуть ли не каждый двор своим народным избранником и представителем во власти. А 170 избранных депутатов, договорившись меж собой, делегировали 49 человек в городскую думу. На практике все оказалось совсем не так замечательно. По итогам опроса в 2015 года лишь 19,6% челябинцев позитивно отнеслись к изменениям, 30% респондентов затруднялись с оценкой, а 28% и вовсе не заметили изменений к лучшему. А в 2023 и 2024 годах к этому мнению присоединились и сами представители власти — до глав районов и депутатов включительно. Пройти по грани Попытка власти стать ближе к народу обернулась формированием лоббистских группировок местных элит и скандалами, и обострившимися до предела в 2021 году. На ухудшение политической ситуации повлияли выборы в Госдуму, после кторых губернатор Алексей Текслер принял решение инициировать отмену эксперимента с МСУ. «Депутаты райсоветов стали эффективным инструментом для продвижения бизнес-интересов. Кроме того, большое количество депутатов позволяло удовлетворить политические амбиции избыточно широкого круга деятелей, даже обладающих относительно небольшим влиянием в городе. Для многих сложившаяся система представляется более комфортной и предсказуемой, ее упразднение может быть связано с конфликтами, требованиями компенсации и уступок от властей города и области, так как риски дестабилизации ситуации всегда сохраняются», — предупредили эксперты Агентства политических и экономических коммуникаций (АПЭК), оценив перспективы и риски этого решения. В этой ситуации главной задачей политблока челябинского правительства стало удержать ситуацию с возвращением к прямым выборам думы в приемлемых рамках. Ибо «на берегу» было ясно: обвальное сокращение числа депутатских мест в Челябинске со 170 до 37 (в новом составе гордумы 25 депутатов, избранных по одномандатным округам и еще 12 по партийным спискам) обострит конкуренцию и агрессивность соперников. Резня за мандаты Ситуация накалялась постепенно. Первые суды и акты вандализма начались еще до того, как претенденты сдали в избиркомы положенные документы. Затем на политическую вышли двойники, но после недвусмысленных намеков сверху быстро сошли с дистанции. Весь август соперники забрасывали друг друга обвинениями в порче рекламных конструкций и агитационных материалов, пика эта эпопея достигла к концу августа: счет изрезанным баннерам и агитационным кубам пошел на десятки, ущерб перевалил за сотни тысяч рублей. Однако достигнув пика, напряжение пошло на убыль. Даже заявленные случаи рукоприкладства оказались скорее курьезными, чем скандальными. «Политблок правительства области пошел на определенный риск, отказавшись от авторитарной схемы управления выборным процессом. Штабы и политтехнологи располагали максимальной (в разумных пределах) свободой действий. При этом все эксцессы остались в приемлемых рамках: не потребовали разбирательства не то что на федеральном, но даже на окружном уровне», — заметил политтехнолог Александр Юрин. Констатировав, что риск в итоге оказался оправданным: кандидаты и избиратели получили максимально конкурентные и неоднотипные кампании.