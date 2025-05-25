Идеальный расчет: челябинские праймериз превратились в триумф политблока

ЕР достигла всех целей предварительного голосования в Челябинской области

25 мая 2025 в 23:09 Размер текста - 17 +

За ход праймериз отвечал перед главой региона политический вице-губернатор Роман Воллерт (слева) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года Предварительное голосование, которое проводила ЕР в Челябинской области, завершилось в полном соответствии с заданным сценарием. Продемонстрировав полное соответствие расчетам и стратегии, реализованной региональным политблоком в рамках поручения губернатора и секретаря реготделения единороссов Алексея Текслера. В результате, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, регион вышел на лидирующие позиции в России — на праймериз проголосовали более 230 тысяч его жителей. «С каждым электоральным циклом практика проведения праймериз становится все более отточенной. Если несколько лет назад были вопросы к прозрачности голосования, сейчас я не слышал ничего, позволяющего в ней усомниться. Из громкого и неоднозначно развивающегося политического события предварительное голосование становится процедурным моментом», — заявил URA.RU руководитель Медиа-Бюро «Парадигма» Александр Юрин. URA.RU располагает предварительными данными об исходе праймериз. Как и ожидалось, ЕР выставит кандидатов по всем 30 одномандатным округам. 30 смелых Новость по теме Названы регионы-лидеры по числу проголосовавших в предварительных выборах «Единой России» В 10 округах на праймериз заявились новички, включая участников СВО. Победители праймериз распределились следующим образом: спикер горсобрания Снежинска Алексей Ремезов (округ №1, бывший Северный);

главный кардиолог Златоуста Татьяна Кузнецова (округ №2);

замруководителя Волонтерского центра РМК в Челябинской области Артемий Галицын (округ №3, бывший Кыштымский);

директор приборно-механического завода ФГУП «Маяк» в ЗАТО Озерск Сергей Костылев (округ №4, бывший Озерский);

ветеран СВО Алексей Рожков, координатор проектов фонда «Объединение.РФ» (округ №5, бывший Пригородный);

действующий депутат ЗСО, участница СВО Лена Колесникова (округ №6, бывший Катав-Ивановский);

гендиректор завода брикетированных материалов Группы «Магнезит» Евгений Терентьев (округ №7, бывший Саткинский);

депутат горсобрания Миасса Павел Логинов (округ №8, бывший Златоустовский);

вице-спикер городского собрания Миасса Сергей Сесюнин (округ №9, бывший Миасский)

вице-спикер ЗСО Павел Киселев (округ №10);

руководитель областной приемной Дмитрия Медведева Марина Поддубная (округ №11, Металлургический);

экс-депутат гордумы Эльдар Гильмутдинов (округ №12, бывший Калининский);

завдетсадом и волонтер Татьяна Чилимская, представляющая «Команду Мительмана» (округ №13, бывший Курчатовский);

бизнесмен Евгений Свеженцев, сын действующего депутата ЗСО Игоря Свеженцева (округ №14, бывший Заречный);

действующий депутат ЗСО Михаил Видгоф (округ №15, бывший Тракторозаводский);

директор регионального центра по адаптивным видам спорта, участник СВО Александр Казаков (округ №16, бывший Центральный);

собственник УК «Ремжилзаказчик», действующий депутат ЗСО Александр Мотовилов (округ № 17);

главврач больницы РЖД Алексей Царев (округ №18, бывший Железнодорожный);

директор детско-юношеского-центра Челябинска Александр Синицын (округ №19, бывший Заводской);

координатор женского движения ЕР Копейска Наталья Никанорова (округ №20, бывший Копейский);

гендиректор ООО «Чебаркульская птица», действующий депутат ЗСО Дмитрий Пырсиков (округ №21, бывший Чебаркульский);

первый вице-спикер Денис Моисеев (округ №22, бывший Коркинский);

бизнесмен Владимир Перезолов (округ №23, бывший Еманжелинский);

бизнесмен Сергей Евтеев (округ №24, бывший Верхнеуральский);

действующий депутат ЗСО Евгений Илле (округ №25, бывший Троицкий);

директор по персоналу ММК Олег Парфилов (округ №26, бывший Ленинский);

представитель группы «Кредо» Вячеслав Евстигнеев (округ №27);

гендиректор ММК, действующий депутат ЗСО Павел Шиляев (округ №28, бывший Орджоникидзевский);

начальник управления делами и соцразвитием ПАО «ММК» Алексей Коваленко (округ №29, бывший Промышленный);

директор ООО «Томир» Дмитрий Клеутин (округ №30, бывший Южный). Новость по теме Ветеран СВО Алексей Рожков передал гуманитарный груз бойцам передовой. Фото «В этом году мы не можем сказать о каких-то неожиданностях, лишь об особенностях праймериз. Это, прежде всего, убедительная и закономерная победа в них участников СВО, а также политических тяжеловесов и руководителей крупных предприятий. Первый ход кампании сделан, и сделала его претендующая на большинство мандатов „Единая Россия“. И, разумеется, остается вопрос: кого эсеры, ЛДПР и КПРФ смогут противопоставить такому сильному электоральному составу», — подытожил Юрин. «Прошедшие праймериз показали, что ЕР остается политической силой, способной организовать масштабное мероприятие по отбору на выборы с большим участием претендентов. Все более актуальным становится формат дистанционного голосования, благо и на основных выборах все активнее используется ДЭГ. Наработанный опыт позволяет абсолютно открыто и без какого-то вмешательства получить объективную расстановку и сил, и предпочтений избирателей. Ожидаемо одержали победу кандидаты, имеющие ресурс, известность и понимание, как организовать своих сторонников», — добавил политолог Александр Мельников. В списках значились… Новость по теме Полдела сделано: прием кандидатов на праймериз в Челябинской области завершился Лидерами избирательного списка выступили губернатор и лидер реготделения ЕР Алексей Текслер, мэр Челябинска Алексей Лошкин, спикер гордумы областного центра Сергей Буяков, депутаты Госдумы Владимир Павлов и Олег Голиков. По предварительным данным, проходные места в списке получают действующие парламентарии Олег Гербер, Юрий Карликанов, Валерий Филиппов, Евгений Субачев, Валерий Колокольцев, Евгений Рева, Анатолий Брагин, Анатолий Еремин, Олег Садовских, Евгений Губанов, Андрей Шмидт. Сенатор Олег Цепкин также стоит на проходном месте, но в дальнейшем сдаст мандат. Новыми лицами в ЗСО обещают стать лидер областной организации «Движение Первых» Светлана Буравова, участники СВО Александр Заозеров и Андрей Орехов, экс-глава Коркинского округа Наталья Лощинина, глава регисполкома ЕР Виталий Маслов, руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин, лидер МГЕР Владислав Уланов, директор по работе с персоналом и Челябинского цинкового завода Рамиль Рахманкулов. «Праймериз стали одним из серьезнейших партийных мероприятий, проведенных обновленным руководством политблока регионального правительства. Как показали итоги, вице-губернатор Роман Воллерт успешно решает задачи, поставленные перед ним главой региона Алексеем Текслером. В перспективе это означает, что партия власти в полной готовности подходит к началу предвыборной кампании», — подчеркнул Мельников. Кампания закончилась, кампания начинается Новость по теме Крупнейшие ФПГ определились с кандидатами в челябинское заксобрание Предварительное электронное голосование «Единой России» проходило с 19 по 25 мая одновременно в 57 регионах страны, где уже зарегистрировано 2,8 млн избирателей. Само выдвижение кандидатов на праймериз завершилось в конце апреля. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех кандидатов от партии, а принять участие в процедуре могут как члены, так и сторонники ЕР и беспартийные граждане. В Челябинской области планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Как URA.RU сообщили в реготделении «Единой России», в среднем по области приходится пять человек на место. Из 3838 кандидатов 322 претендуют на мандаты в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления. Самая большая конкуренция в Брединском районе, где на 16 мест претендует 91 депутат, наименьшая — в Кусинском (45 кандидатов на 15 мест). Также в регионе в этом году отмечено одно из самых больших количеств кандидатов-участников СВО — заявки подали 85 человек. Это вывело область на третье место в РФ по данному показателю. При этом поддержку партии получит 791 участник — именно столько мандатов разыгрывается на выборах, которые состоятся в сентябре. Из них 60 — мандаты депутатов заксобрания региона и 731 — депутатов муниципального уровня. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предварительное голосование, которое проводила ЕР в Челябинской области, завершилось в полном соответствии с заданным сценарием. Продемонстрировав полное соответствие расчетам и стратегии, реализованной региональным политблоком в рамках поручения губернатора и секретаря реготделения единороссов Алексея Текслера. В результате, сообщил секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев, регион вышел на лидирующие позиции в России — на праймериз проголосовали более 230 тысяч его жителей. «С каждым электоральным циклом практика проведения праймериз становится все более отточенной. Если несколько лет назад были вопросы к прозрачности голосования, сейчас я не слышал ничего, позволяющего в ней усомниться. Из громкого и неоднозначно развивающегося политического события предварительное голосование становится процедурным моментом», — заявил URA.RU руководитель Медиа-Бюро «Парадигма» Александр Юрин. URA.RU располагает предварительными данными об исходе праймериз. Как и ожидалось, ЕР выставит кандидатов по всем 30 одномандатным округам. 30 смелых В 10 округах на праймериз заявились новички, включая участников СВО. Победители праймериз распределились следующим образом: «В этом году мы не можем сказать о каких-то неожиданностях, лишь об особенностях праймериз. Это, прежде всего, убедительная и закономерная победа в них участников СВО, а также политических тяжеловесов и руководителей крупных предприятий. Первый ход кампании сделан, и сделала его претендующая на большинство мандатов „Единая Россия“. И, разумеется, остается вопрос: кого эсеры, ЛДПР и КПРФ смогут противопоставить такому сильному электоральному составу», — подытожил Юрин. «Прошедшие праймериз показали, что ЕР остается политической силой, способной организовать масштабное мероприятие по отбору на выборы с большим участием претендентов. Все более актуальным становится формат дистанционного голосования, благо и на основных выборах все активнее используется ДЭГ. Наработанный опыт позволяет абсолютно открыто и без какого-то вмешательства получить объективную расстановку и сил, и предпочтений избирателей. Ожидаемо одержали победу кандидаты, имеющие ресурс, известность и понимание, как организовать своих сторонников», — добавил политолог Александр Мельников. В списках значились… Лидерами избирательного списка выступили губернатор и лидер реготделения ЕР Алексей Текслер, мэр Челябинска Алексей Лошкин, спикер гордумы областного центра Сергей Буяков, депутаты Госдумы Владимир Павлов и Олег Голиков. По предварительным данным, проходные места в списке получают действующие парламентарии Олег Гербер, Юрий Карликанов, Валерий Филиппов, Евгений Субачев, Валерий Колокольцев, Евгений Рева, Анатолий Брагин, Анатолий Еремин, Олег Садовских, Евгений Губанов, Андрей Шмидт. Сенатор Олег Цепкин также стоит на проходном месте, но в дальнейшем сдаст мандат. Новыми лицами в ЗСО обещают стать лидер областной организации «Движение Первых» Светлана Буравова, участники СВО Александр Заозеров и Андрей Орехов, экс-глава Коркинского округа Наталья Лощинина, глава регисполкома ЕР Виталий Маслов, руководитель обособленного подразделения Группы Синара в Челябинске Илья Таболин, лидер МГЕР Владислав Уланов, директор по работе с персоналом и Челябинского цинкового завода Рамиль Рахманкулов. «Праймериз стали одним из серьезнейших партийных мероприятий, проведенных обновленным руководством политблока регионального правительства. Как показали итоги, вице-губернатор Роман Воллерт успешно решает задачи, поставленные перед ним главой региона Алексеем Текслером. В перспективе это означает, что партия власти в полной готовности подходит к началу предвыборной кампании», — подчеркнул Мельников. Кампания закончилась, кампания начинается Предварительное электронное голосование «Единой России» проходило с 19 по 25 мая одновременно в 57 регионах страны, где уже зарегистрировано 2,8 млн избирателей. Само выдвижение кандидатов на праймериз завершилось в конце апреля. С 2009 года участие в праймериз является обязательным для всех кандидатов от партии, а принять участие в процедуре могут как члены, так и сторонники ЕР и беспартийные граждане. В Челябинской области планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Как URA.RU сообщили в реготделении «Единой России», в среднем по области приходится пять человек на место. Из 3838 кандидатов 322 претендуют на мандаты в законодательное собрание, 3516 участников — в органы местного самоуправления. Самая большая конкуренция в Брединском районе, где на 16 мест претендует 91 депутат, наименьшая — в Кусинском (45 кандидатов на 15 мест). Также в регионе в этом году отмечено одно из самых больших количеств кандидатов-участников СВО — заявки подали 85 человек. Это вывело область на третье место в РФ по данному показателю. При этом поддержку партии получит 791 участник — именно столько мандатов разыгрывается на выборах, которые состоятся в сентябре. Из них 60 — мандаты депутатов заксобрания региона и 731 — депутатов муниципального уровня.