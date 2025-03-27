Кто последний за мандатом: кто составит конкуренцию ЕР на выборах в челябинский парламент

В Челябинской области стартовала кампания по выборам в заксобрание

27 марта 2025 в 20:45 Размер текста - 17 +

До выборов в заксобрание Челябинской области, назначенных на середину сентября, времени остается все меньше. Между тем какую-то активность пока проявляют лишь единороссы. А кто и как попытается бросить вызов партии власти в 2025 году — выясняло URA.RU. «Альтернатива» увяла Партия «Зеленая альтернатива» получила на выборах 2020 года единственный мандат в ЗСО. За пять лет, наполненных событиями, мода на представленность в политике мелких партий незаметно увяла. И лучше всего это понял лидер фракции «зеленых» в ЗСО Михаил Махов. Уже давно он курирует экологические проекты «Единой России» и участвует в мероприятиях «партии власти». А Махов, пожалуй, единственный на сегодня «зеленый», о котором хоть что-то знают жители региона. Так что с высокой степенью вероятности «Зеленая альтернатива» по итогам выборов потеряет своего депутата в областном парламенте, а единороссы обретут. Кто под красным знаменем в ЗСО идет Формально основным оппонентом партии власти является КПРФ, фракция которой в ЗСО изначально насчитывала четыре человека. Сильный удар она получила в 2022 году: депутата-дорожника Армана Аракеляна задержали по обвинению в даче взяток сотрудникам дорожного надзора. Челябинский суд признал Аракеляна виновным, приговорив его к девяти годам лишения свободы. В апелляции адвокаты смогли добиться смягчить приговор до семи лет условного срока, но партия лишилась одного из самых ресурсных представителей. Кстати, на сайте челябинской областной организации КПРФ предусмотрительно уехавший в Армению Аракелян до сих пор фигурирует в разделе «Наши депутаты в ЗСО». Сейчас, по информации URA.RU, челябинские коммунисты даже примерно не знают, каким будет их избирательный список. Не говоря уже о том, кто пойдет по избирательным округам. На этом фоне коммунистов продолжают покидать потенциально перспективные кандидаты. Так, экс-депутат гордумы Челябинска Эльдар Гильмутдинов — выступавший кандидатом от КПРФ на губернаторских выборах — будет участвовать в парламентской кампании уже как представитель ЕР. На выборы он пойдет по округу №12. Не стареют душой ветераны Политическая карьера совладельца клиники «Эф Эм Си» Степана Фирстова пошла в гору после выборов в заксобрание Челябинской области в 2020 года. Неожиданно для политологов, кампания принесла челябинским представителям Российской партии пенсионеров за справедливость» сразу два мандата. Партия стала считаться многообещающей политической силой, а ее региональное отделение стало «локомотивом» для соседних регионов на выборах в Госдуму 2021 года. «Мы намерены продолжить работу в составе собрания. Особенностью это кампании станет то, что применительно к партии можно будет дописать „пенсионеров и ветеранов“. К врачам, традиционно участвующим в выборах от нас, добавятся участники СВО. В том числе и медики, которые имели участие к спецоперации. Мы намерены также „закрыть“ все одномандатные округа», — рассказал URA.RU Фирстов. Окончательно кандидаты и избирательный список станут известны после съезда партии, который намечен на конец мая или начало июня. В любом случае, возглавит список сам Фирстов, как лидер челябинской организации РППС. ЛДПР В преддверии выборов ЛДПР анонсировала «народную предвыборную программу». По словам полпреда председателя ЛДПР в УрФО Владимира Сысоева, упор будет сделан на решении самых острых социальных вопросов. А именно: ужесточение ответственности мигрантов за нарушения законов РФ, меры по улучшению экологической обстановки, механизмы корреляции цен на продукты питания с индексацией зарплат, повышение доступности и качества государственных медуслуг, меры, способствующие развитию малых городов. Как показывает деятельность лидера реготделения Виталия Пашина, частично эти установки уже реализуются. Во главе списка ЛДПР на выборах в челябинское заксобрание в 2025 году возглавит федеральный лидер партии Леонид Слуцкий. Это продолжит традицию, когда Владимир Жириновский лично возглавлял списки на выборах в региональные парламенты. Вторым номером в списках будет региональный лидер ЛДПР, депутат заксобрания Виталий Пашин. Третьим — глава фракции ЛДПР в заксобрании Алексей Беседин. Также, по данным URA.RU, ЛДПР намерена провести в заксобрание руководителя аппарата реготделения Кирилла Усманова. Партия намерена выдвинуть своих кандидатов в Миассе, Златоусте и в одном из округов Магнитогорска. Среди них обязательно будет участник СВО. Остальные кандидаты — в процессе рассмотрения. Окончательный список будет сформирован с учетом итогов праймериз ЕР и после съезда в Москве. «Яблоко» О старте кампании по выборам в челябинский парламент и муниципальные представительные органы «яблочники» объявили еще в конце 2024 года. В феврале они пригласили будущих кандидатов в федеральную партийную школу, обучение в которой закончится в апреле. «Конкретные персоналии мы сможем огласить не раньше, чем их определит региональная конференция партии. А она будет назначена, по нашим расчетам, в июне — после официального старта предвыборной гонки в ЗСО (для муниципальных выборов — в июле», — сообщил URA.RU лидер регоотделения партии Ярослав Щербаков. Пообещав, что кандидаты «всех удивят». Главным же препятствием для «Яблока» традиционно станет необходимость собрать подписи в поддержку своих выдвиженцев. Столь же традиционно подписи либо бракуются избиркомом, либо вовсе не сдаются. И дело даже не в недостаточной популярности партии или в предвзятости комиссии — изначально условия их сбора таковы таковы, что отсекают куда более ресурсных кандидатов — взять того же экс-губернатора Михаила Юревича, который не смог провернуть этот трюк для переизбрания в Госдуму в 2016 году. А его возможности были просто несопоставимы с «яблочными». Справедливость против единства Главными соперниками «Единой России» на выборах в заксобрание Челябинской области станут справедливороссы, региональное отделение которых возглавляет депутат Госдумы Валерий Гартунг. Они же — причем заранее — оказались самыми открытыми. Сразу после катастрофы на выборах гордумы Челябинска была озвучена амбициозная цель — получить треть мандатов по избирательным округам. То есть 10 из 30. При этом, как заявил URA.RU лидер регионального отделения «Справедливой России», депутат Госдумы Валерий Гартунг, он лично готов возглавить избирательный список партии. Что касается персоналий, то выдвинуться в ЗСО может ряд кандидатов участвовавших от эсеров в выборах по одномандатным округам в гордуму Челябинска. В частности, речь идет о Егоре Бабкине, уступившем по избирательному округу в Ленинском районе депутату Ивану Горнову. Остальные фамилии в процессе согласования и, скорее всего, будут названы уже после того, как определятся со своими претендентами-одномандатниками основные конкуренты — единороссы. «Гартунг — это очень серьезно. Он пришел в политику в 1997 году совсем молодым человеком. Сейчас он матерый аксакал и политик федерального уровня», — подытожил в разговоре с URA.RU президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. В 2020 году при явке в 33,87% «Единая Россия» набрала 42,59% голосов. На втором месте с большим отставанием оказалась «Справедливая Россия» с 14,79% голосов, на третьем месте — КПРФ с 11,86%. Четвертое место осталось за ЛДПР с 11,31%. Замкнула пятерку лидеров Партия пенсионеров с 5,7% голосов. «Зеленая альтернатива» набрала 5,36%, партия «За правду» — 2,08%, Партия роста — 1,69%, «Родина» — 0,71%.