04 июня 2025

В Тюмени подорожали презервативы

© Служба новостей «URA.RU»
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Презервативы подорожали на 5,6%
Презервативы подорожали на 5,6% Фото:

В тюменских магазинах подорожали презервативы. По сравнению с концом 2024 года резиновые изделия выросли в цене на 5,6%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр».

«В Тюмени в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года подорожали презервативы. Рост составил 5,6%», — сообщили аналитики сервиса.

Стоимость презервативов была проанализирована в региональных торговых сетях. Исследовались упаковки по 12 штук, средняя стоимость пачки составила 826 рублей.

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В тюменских магазинах подорожали презервативы. По сравнению с концом 2024 года резиновые изделия выросли в цене на 5,6%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр». «В Тюмени в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года подорожали презервативы. Рост составил 5,6%», — сообщили аналитики сервиса. Стоимость презервативов была проанализирована в региональных торговых сетях. Исследовались упаковки по 12 штук, средняя стоимость пачки составила 826 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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