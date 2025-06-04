В Тюмени подорожали презервативы

Презервативы подорожали на 5,6%
В тюменских магазинах подорожали презервативы. По сравнению с концом 2024 года резиновые изделия выросли в цене на 5,6%. Об этом сообщили аналитики сервиса мониторгинга цен «Ценозавр».
«В Тюмени в мае 2025 года по сравнению с декабрем 2024 года подорожали презервативы. Рост составил 5,6%», — сообщили аналитики сервиса.
Стоимость презервативов была проанализирована в региональных торговых сетях. Исследовались упаковки по 12 штук, средняя стоимость пачки составила 826 рублей.
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