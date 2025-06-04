В историческом здании в центре Тюмени откроют пивной ресторан

В центре Тюмени в доме мещанина Замятина появится пивной ресторан Brasserie Lambic. Вывеска о скором открытии заведения появилась на фасаде здания, сообщил фотокорреспондент URA.RU.
«Скоро здесь будет Brasserie Lambic», — указано на вывеске. Пока точная дата открытия заведения неизвестна. Ресторан открыт также в Москве, Новосибирске и Воронеже. Как указано в социальных сетях заведения, здесь подают блюда европейской кухни.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на Профсоюзной открылся ресторан Ola Ola. Как указано в социальных сетях заведения, концепция ресторана — первобытная кухня и африканский колорит.
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