04 июня 2025

В историческом здании в центре Тюмени откроют пивной ресторан

В Тюмени откроют ресторан Brasserie Lambic в доме мещанина Замятина
© Служба новостей «URA.RU»
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Дата открытия заведения неизвестна
Дата открытия заведения неизвестна

В центре Тюмени в доме мещанина Замятина появится пивной ресторан Brasserie Lambic. Вывеска о скором открытии заведения появилась на фасаде здания, сообщил фотокорреспондент URA.RU.

«Скоро здесь будет Brasserie Lambic», — указано на вывеске. Пока точная дата открытия заведения неизвестна. Ресторан открыт также в Москве, Новосибирске и Воронеже. Как указано в социальных сетях заведения, здесь подают блюда европейской кухни.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на Профсоюзной открылся ресторан Ola Ola. Как указано в социальных сетях заведения, концепция ресторана — первобытная кухня и африканский колорит.

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В центре Тюмени в доме мещанина Замятина появится пивной ресторан Brasserie Lambic. Вывеска о скором открытии заведения появилась на фасаде здания, сообщил фотокорреспондент URA.RU. «Скоро здесь будет Brasserie Lambic», — указано на вывеске. Пока точная дата открытия заведения неизвестна. Ресторан открыт также в Москве, Новосибирске и Воронеже. Как указано в социальных сетях заведения, здесь подают блюда европейской кухни. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени на Профсоюзной открылся ресторан Ola Ola. Как указано в социальных сетях заведения, концепция ресторана — первобытная кухня и африканский колорит.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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