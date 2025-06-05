Смертность в ДТП в Тюменской области сократят вдвое к 2036 году

05 июня 2025 в 15:54 Размер текста - 17 +

В 2024 году в Тюменской области погибли 180 человек Владимир Андреев Количество смертей в авариях на дорогах Тюменской области планируют сократить вдвое к 2036 году. Такими планами с URA.RU поделился начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции, посвященной безопасности пешеходов на дорогах. «Мы проводим циклы мероприятий, которые направлены на снижение смертности. Мы ставим амбициозные цели: к 2030 году смертность должна стать в 1,5 раза меньше, а в 2036 — в два», — поделился подробностями руководитель ведомства. Он также добавил, что в 2024 году в результате ДТП погибли 180 тюменцев. Таким образом, при реализации планов Госавтоинспекции, к 2030 году это значение должно составлять 120 человек, а к 2036 — 90 человек: уменьшится в два раза. Ранее в Тюмени назвали список наиболее опасных дорог, на которых аварии происходили чаще всего. Среди них особенно выделяются пять перекрестков: Первомайской и Герцена, Алебашевской и Эрвье, Осипенко и Немцова, Республики и Первомайской, Республики и Челюскинцев. Пресс-конференция, посвященная безопасности пешеходов на дорогах в Тюмени Сабашников Никита Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Количество смертей в авариях на дорогах Тюменской области планируют сократить вдвое к 2036 году. Такими планами с URA.RU поделился начальник Управления Госавтоинспекции УМВД России по Тюменской области Андрей Миллер на пресс-конференции, посвященной безопасности пешеходов на дорогах. «Мы проводим циклы мероприятий, которые направлены на снижение смертности. Мы ставим амбициозные цели: к 2030 году смертность должна стать в 1,5 раза меньше, а в 2036 — в два», — поделился подробностями руководитель ведомства. Он также добавил, что в 2024 году в результате ДТП погибли 180 тюменцев. Таким образом, при реализации планов Госавтоинспекции, к 2030 году это значение должно составлять 120 человек, а к 2036 — 90 человек: уменьшится в два раза. Ранее в Тюмени назвали список наиболее опасных дорог, на которых аварии происходили чаще всего. Среди них особенно выделяются пять перекрестков: Первомайской и Герцена, Алебашевской и Эрвье, Осипенко и Немцова, Республики и Первомайской, Республики и Челюскинцев.