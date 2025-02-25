В Тюмени существует пять самых аварийных участков дорог, на которых из года в год чаще всего и наиболее кучно происходят ДТП. Об этом сообщил начальник городского отдела Госавтоинспекции Александр Таратута.
«Сейчас в Тюмени 36 очагов аварийности. При этом пять лет назад их было около ста. Переходящих опасных зон пять: это такие, где три ДТП одного вида происходят на участке в 200 метров», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Таратута в эфире радио «Вести FM».
Самые аварийные участки дорог находятся в центре Тюмени. Это перекрестки следующих улиц:
- Первомайской и Герцена;
- Алебашевской и Эрвье;
- Осипенко и Немцова;
- Республики и Первомайской;
- Республики и Челюскинцев.
Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области к 2036 году смертность в ДТП хотят снизить в два раза. Такую цель перед собой поставил начальник областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.
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