25 февраля 2025

В Тюмени назвали самые опасные участки дорог. Список

В Тюмени самыми опасными очагами аварийности стали пять перекрестков в центре
© Служба новостей «URA.RU»
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Пять перекрестков в центре Тюмени названы самыми опасными
Пять перекрестков в центре Тюмени названы самыми опасными Фото:

В Тюмени существует пять самых аварийных участков дорог, на которых из года в год чаще всего и наиболее кучно происходят ДТП. Об этом сообщил начальник городского отдела Госавтоинспекции Александр Таратута.

«Сейчас в Тюмени 36 очагов аварийности. При этом пять лет назад их было около ста. Переходящих опасных зон пять: это такие, где три ДТП одного вида происходят на участке в 200 метров», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Таратута в эфире радио «Вести FM».

Самые аварийные участки дорог находятся в центре Тюмени. Это перекрестки следующих улиц:

  • Первомайской и Герцена;
  • Алебашевской и Эрвье;
  • Осипенко и Немцова;
  • Республики и Первомайской;
  • Республики и Челюскинцев.

Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области к 2036 году смертность в ДТП хотят снизить в два раза. Такую цель перед собой поставил начальник областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.

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В Тюмени существует пять самых аварийных участков дорог, на которых из года в год чаще всего и наиболее кучно происходят ДТП. Об этом сообщил начальник городского отдела Госавтоинспекции Александр Таратута. «Сейчас в Тюмени 36 очагов аварийности. При этом пять лет назад их было около ста. Переходящих опасных зон пять: это такие, где три ДТП одного вида происходят на участке в 200 метров», — рассказал начальник отдела Госавтоинспекции по Тюмени Александр Таратута в эфире радио «Вести FM». Самые аварийные участки дорог находятся в центре Тюмени. Это перекрестки следующих улиц: Ранее URA.RU писало, что в Тюменской области к 2036 году смертность в ДТП хотят снизить в два раза. Такую цель перед собой поставил начальник областной Госавтоинспекции Андрей Миллер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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