01 июня 2025
31 мая 2025

В Тюмени начала мелеть река Тура

В Тюмени уровень воды в реке Тура упал на два сантиметра за сутки
© Служба новостей «URA.RU»
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Сейчас из-за резкого поднятия воды затоплен первый ярус
Сейчас из-за резкого поднятия воды затоплен первый ярус Фото:

В Тюмени начала мелеть река Тура — за сутки уровень воды упал на два сантиметра. Такая информация указана на сайте паводок72.рф.

"Гидропост Тура — Тюмень. Изменения уровня воды за сутки — -2 сантиметра. Уровень воды над нулем поста 651 см", — указано на сайте сервиса.

Ранее уровень воды ежедневно рос на два-три сантиметра. Сейчас из-за резкого поднятия воды затоплен первый ярус набережной, вход на него закрыт.

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В Тюмени начала мелеть река Тура — за сутки уровень воды упал на два сантиметра. Такая информация указана на сайте паводок72.рф. "Гидропост Тура — Тюмень. Изменения уровня воды за сутки — -2 сантиметра. Уровень воды над нулем поста 651 см", — указано на сайте сервиса. Ранее уровень воды ежедневно рос на два-три сантиметра. Сейчас из-за резкого поднятия воды затоплен первый ярус набережной, вход на него закрыт.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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