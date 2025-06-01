Сейчас из-за резкого поднятия воды затоплен первый ярус
В Тюмени начала мелеть река Тура — за сутки уровень воды упал на два сантиметра. Такая информация указана на сайте паводок72.рф.
"Гидропост Тура — Тюмень. Изменения уровня воды за сутки — -2 сантиметра. Уровень воды над нулем поста 651 см", — указано на сайте сервиса.
Ранее уровень воды ежедневно рос на два-три сантиметра. Сейчас из-за резкого поднятия воды затоплен первый ярус набережной, вход на него закрыт.
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