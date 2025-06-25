В Тюменской области сгорел дом и «Нива»

При пожаре сгорел дом, гараж и «Нива»
Жилой дом загорелся в Исетском районе (Тюменская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной противопожарной службы.
«Село Солобоево. Огнем повреждены жилой дом размерами, гараж», – сообщили в ведомстве. Кроме того, при пожаре сгорел автомобиль «Нива». Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра.
О пострадавших при пожаре не сообщается. В настоящий момент причины устанавливаются.
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