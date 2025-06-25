25 июня 2025

В Тюменской области сгорел дом и «Нива»

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При пожаре сгорел дом, гараж и «Нива»
При пожаре сгорел дом, гараж и «Нива» Фото:

Жилой дом загорелся в Исетском районе (Тюменская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной противопожарной службы.

«Село Солобоево. Огнем повреждены жилой дом размерами, гараж», – сообщили в ведомстве. Кроме того, при пожаре сгорел автомобиль «Нива». Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра.

О пострадавших при пожаре не сообщается. В настоящий момент причины устанавливаются.

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Жилой дом загорелся в Исетском районе (Тюменская область). Об этом сообщили в пресс-службе региональной противопожарной службы. «Село Солобоево. Огнем повреждены жилой дом размерами, гараж», – сообщили в ведомстве. Кроме того, при пожаре сгорел автомобиль «Нива». Общая площадь пожара составила 92 квадратных метра. О пострадавших при пожаре не сообщается. В настоящий момент причины устанавливаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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