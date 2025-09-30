Тюменцы встали в многокилометровые пробки. Скрин

В Тюмени вечером 30 сентября образовались пробки в 8 баллов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тюменцы не могут добраться до дома из-за пробок
Тюменцы не могут добраться до дома из-за пробок Фото:

Вечером 30 сентября в Тюмени образовались восьмибалльные заторы на дорогах. Информация представлена на сервисе «Яндекс Пробки».

«Тюмень, 30 сентября, 18:30. Пробки восемь баллов», — следует из данных сервиса.

«Стоит» почти весь центр: улицы Ленина, Герцена, Челюскинцев, Первомайская, Орджоникидзе и прочие. Заторы также на «Стреле» (Мориса Тореза), объездной (Федюнинского), Московском тракте и развязке на нем.

Пробки плотно сковали улицы Тюмени
Пробки плотно сковали улицы Тюмени
Фото:

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Тюмени? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени», чтобы узнавать все новости первыми!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вечером 30 сентября в Тюмени образовались восьмибалльные заторы на дорогах. Информация представлена на сервисе «Яндекс Пробки». «Тюмень, 30 сентября, 18:30. Пробки восемь баллов», — следует из данных сервиса. «Стоит» почти весь центр: улицы Ленина, Герцена, Челюскинцев, Первомайская, Орджоникидзе и прочие. Заторы также на «Стреле» (Мориса Тореза), объездной (Федюнинского), Московском тракте и развязке на нем.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...