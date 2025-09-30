Тюменцы не могут добраться до дома из-за пробок
Вечером 30 сентября в Тюмени образовались восьмибалльные заторы на дорогах. Информация представлена на сервисе «Яндекс Пробки».
«Тюмень, 30 сентября, 18:30. Пробки восемь баллов», — следует из данных сервиса.
«Стоит» почти весь центр: улицы Ленина, Герцена, Челюскинцев, Первомайская, Орджоникидзе и прочие. Заторы также на «Стреле» (Мориса Тореза), объездной (Федюнинского), Московском тракте и развязке на нем.
Пробки плотно сковали улицы Тюмени
