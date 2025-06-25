25 июня 2025

Из-за атаки беспилотников из Тюмени задерживается рейс в Самару

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейс отправится по маршруту с опозданием на 18 часов
Рейс отправится по маршруту с опозданием на 18 часов Фото:

Из-за атаки беспилотников из Тюмени задерживается рейс в Самару. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Рощино. Вылет борта перенесен на 18 часов.

«По расписанию, самолет из Тюмени в Самару должен был вылететь в 01:25. По новым данным, он отправится по маршруту в 19:55», — указано на табло.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса из Самары.

Ранее в России из-за атаки БПЛА в нескольких регионах был введен план «Ковер». Под ограничение попал и аэропорт в Самаре.

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Из-за атаки беспилотников из Тюмени задерживается рейс в Самару. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Рощино. Вылет борта перенесен на 18 часов. «По расписанию, самолет из Тюмени в Самару должен был вылететь в 01:25. По новым данным, он отправится по маршруту в 19:55», — указано на табло. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса из Самары. Ранее в России из-за атаки БПЛА в нескольких регионах был введен план «Ковер». Под ограничение попал и аэропорт в Самаре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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