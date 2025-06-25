Рейс отправится по маршруту с опозданием на 18 часов
Из-за атаки беспилотников из Тюмени задерживается рейс в Самару. Информация об этом появилась на сайте аэропорта Рощино. Вылет борта перенесен на 18 часов.
«По расписанию, самолет из Тюмени в Самару должен был вылететь в 01:25. По новым данным, он отправится по маршруту в 19:55», — указано на табло.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу Рощино. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием рейса из Самары.
Ранее в России из-за атаки БПЛА в нескольких регионах был введен план «Ковер». Под ограничение попал и аэропорт в Самаре.
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