На днях Азербайджан приостановил участие в ряде культурных проектов с Россией и отказался от заседания межпарламентской группы, выразив протест в связи с массовыми задержаниями своих граждан в Екатеринбурге 27 июня. В МИД Азербайджана также направили ноту протеста, потребовав тщательного расследования инцидента.
Российские официальные лица воздерживаются от резких комментариев в адрес Баку, тогда как общественность негативно оценивает реакцию Азербайджана, считая её чрезмерной и подрывающей двусторонние отношения. О том, как в РФ восприняли произошедшее и как сейчас характеризуют взаимодействие двух стран — в материале URA.RU.
Рядовое расследование уголовного дела в Екатеринбурге спровоцировало международный скандал
Азербайджан приостановил участие в ряде культурных проектов с Россией и отказался от заседания межпарламентской группы после массовых задержаний своих граждан в Екатеринбурге 27 июня. Таким образом Баку выразил протест действиям российских правоохранительных органов. МИД Азербайджана потребовал от Москвы провести прозрачное расследование и предоставить разъяснения по каждому из задержанных.
Ранее в результате спецоперации были задержаны более 50 человек — в основном выходцы из Азербайджана, подозреваемые в причастности к убийствам, совершенным в 2001, 2010 и 2011 годах. По версии следствия, задержанные входили в этнически мотивированную преступную группировку и могли быть причастны к ряду убийств и покушений, включая убийство торговца в 2001 году.
В ходе расследования Ленинский районный суд Екатеринбурга 29 июня постановил заключить под стражу троих подозреваемых — Мазахира Сафарова, Аяза Сафарова и Акифа Сафарова — до 19 июля 2025 года. Им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Еще троим подозреваемым — Ахлиману Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову — срок задержания продлен на 72 часа для избрания меры пресечения. Следственные действия и оперативные мероприятия продолжаются.
Как в России отреагировали на действия Азербайджана
Захарова не оценила
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержания выходцев из Азербайджана в Екатеринбурге, которые были проведены российскими правоохранительными органами в рамках расследования тяжких преступлений прошлых лет. Она избегала оценочных суждений и просто отметила, что задержания проводились в рамках уголовных дел, ссылаясь на данные СКР по Свердловской области.
Она также уточнила, что в МИД Азербайджана был приглашен временный поверенный в делах России Петр Волоковых. Российский дипломат предоставил азербайджанской стороне все необходимые разъяснения и подчеркнул, что ситуация находится под полным контролем правоохранительных органов.
«Азербайджан давно идет определенным путем»: что в Госдуме думают о действиях Баку
Азербайджан использует задержания своих граждан в Свердловской области как предлог для пересмотра политики в отношении России и демонстрации самостоятельности. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.
«Азербайджан давно идет определенным курсом, который у нас принято было не замечать, поскольку существовала видимость добрососедских отношений и стратегического партнерства. Это все только поводы, которым на правительственном уровне дается преувеличенное значение», — заявил Затулин в беседе с «Лентой.ру».
По оценке депутата, нынешняя реакция Баку на внутренние события в России отражает стремление страны выйти из-под влияния Москвы. Затулин напомнил, что ранее Азербайджан сохранял видимость дружбы с Россией, когда это было выгодно для урегулирования ситуации вокруг Нагорного Карабаха. Говоря об истинных мотивах Азербайджана, депутат также напомнил ситуации с крушением самолета в Актау. Тогда Азербайджан выражал России недовольство новостями о крушении самолета и ситуацией в целом.
Парламентарий также обратил внимание на внешнеполитические шаги Азербайджана, в том числе на укрепление связей с Украиной и Израилем, несмотря на осложнения во взаимоотношениях с Ираном. По мнению Затулина, Баку намеренно придает внутренним и внешним инцидентам дополнительную значимость для оправдания изменения курса в отношениях с Россией и демонстрации независимой позиции на международной арене.
«Ждали помощи от Баку, а получили подлый удар»: что думают сами азербайджанцы
Азербайджанская диаспора в России оказалась разочарована позицией Баку. По словам членов диаспоры в Telegram, вместо ожидаемой поддержки и дипломатической помощи со стороны Азербайджана они сталкиваются с публичными заявлениями, усугубляющими ситуацию. «Азербайджанская диаспора России ждет от родного Баку помощи, а вместо этого получает подлый удар. <...> Каждый раз в кризисные для диаспоры моменты они используют всю свою медийную машину лишь для того, чтобы разрушать отношения с РФ», — заявили представители азербайджанской общины.
В диаспоре отмечают, что подобная позиция властей Азербайджана способствует усилению давления на самих азербайджанцев, проживающих в России. По итогу представители диаспоры призвали власти Азербайджана отказаться от политических заявлений и сосредоточиться на оказании реальной помощи своим гражданам в России.
«России бы следовало показать зубы»: мнение политолога
Политолог Павел Данилин, реагируя на произошедшее, задался вопросом, а стоит ли России поддерживать отношения с Азербайджаном в принципе. По его словам, России следует пересмотреть экономические и миграционные отношения с Азербайджаном в ответ на недружественные действия Баку.
«России следовало бы показать зубы. В конце концов, именно Азербайджан больше заинтересован в наших товарах, а не мы в его. Коридор Север-Юг? А он точно нужен нам в стране — враждебно настроенной к России?» — написал Данилин в своем telegram-канале.
«Пахнет ненавистью»: мнение российских военкоров
О ситуации вокруг России и Азербайджана также высказался военный корреспондент Юрий Котенок. Он в целом отметил, что не удивлен «русофобии Баку». По его мнению, действия Азербайджана в целом «пахнут ненавистью и нетерпимостью».
Среди причин нарастания антироссийских настроений Котенок называет успехи Азербайджана в Карабахе, что, по его мнению, привело к росту националистических настроений и формированию нового внешнеполитического курса. На это, добавил спикер, также влияют также тесные отношения Баку с Анкарой и поддержка со стороны ряда западных стран.
В свою очередь другой военкор Александр Коц обвинил Азербайджан в лицемерии. Он напомнил о ситуации с российскими миротворцами в Арцахе, которые, отметил он, «были хладнокровно расстреляны азербайджанцами». «Что-то я не припомню тогда ни отмены азербайджанской культуры, ни гневные, не подобающие серьезным политикам вскукареки в СМИ, ни демарши с отменой визитов политиков, ни требований расследований. Кого и как наказали за вертолет и миротворцев, скажите?» — написал он.
Общая оценка отношений России и Азербайджана
Отношения между Россией и Азербайджаном в целом считаются довольно крепкими. Лидеры государств периодически проводят личные рабочие встречи и развивают совместные проекты в различных сферах. Месяцем ранее президент РФ Владимир Путин также поздравил главу Азербайджана Ильхама Алиева с Днем независимости страны. Однако на День Победы Алиев отказался ехать в Москву в последний момент. Также отношения между странами проходили проверку на прочность после крушения самолета в Актау, что привело к закрытию «Русского дома» в Баку.
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