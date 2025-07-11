Штормовой ветер и гроза обрушатся на Тюменскую область

Гроза должна завершиться в 21:00 12 июля
В Тюменской области 12 июля ожидается ухудшение погодных условий: на регион обрушатся штормовой ветер и гроза. Такие данные передает Гидрометцентр России.
«Тюменская область, 12 июля 2025 года. В период с 08 до 21 часа в регионе прогнозируются гроза, а также ветер. Скорость ветра варьируется от 15 до 20 метров в секунду», — передают синоптики.
При этом температура воздуха не претерпит серьезных изменений. По прогнозам, днем 12 июля она составит +20 градусов, а ночью опуститься до +13 градусов.
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