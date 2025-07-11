Штормовой ветер и гроза обрушатся на Тюменскую область

В Тюменской области ожидаются шторм и гроза 12 июля
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Гроза должна завершиться в 21:00 12 июля
Гроза должна завершиться в 21:00 12 июля Фото:

В Тюменской области 12 июля ожидается ухудшение погодных условий: на регион обрушатся штормовой ветер и гроза. Такие данные передает Гидрометцентр России.

«Тюменская область, 12 июля 2025 года. В период с 08 до 21 часа в регионе прогнозируются гроза, а также ветер. Скорость ветра варьируется от 15 до 20 метров в секунду», — передают синоптики.

При этом температура воздуха не претерпит серьезных изменений. По прогнозам, днем 12 июля она составит +20 градусов, а ночью опуститься до +13 градусов. 

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В Тюменской области 12 июля ожидается ухудшение погодных условий: на регион обрушатся штормовой ветер и гроза. Такие данные передает Гидрометцентр России. «Тюменская область, 12 июля 2025 года. В период с 08 до 21 часа в регионе прогнозируются гроза, а также ветер. Скорость ветра варьируется от 15 до 20 метров в секунду», — передают синоптики. При этом температура воздуха не претерпит серьезных изменений. По прогнозам, днем 12 июля она составит +20 градусов, а ночью опуститься до +13 градусов. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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