В райцентре ЯНАО отключат телевидение и радио

В ряде районов ЯНАО отключат телевидение
В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО 17 июня запланированы временные отключения эфирного телевидения и радиовещания. Об этом сообщает администрация Шурышкарского района со ссылкой на информацию филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ».
«В результате проведения работ в селе Мужи возможны временные перерывы в трансляции эфирного теле- и радиовещания 174 июня с 11:00 до 17:00 часов, — уточнили в администрации.
В районной администрации отметили, отключения вызваны проведением технического обслуживания оборудования. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы телерадиосети.
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