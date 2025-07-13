13 июля 2025
12 июля 2025

В райцентре ЯНАО отключат телевидение и радио

В селе Мужи ЯНАО на полдня отключат телевидение
© Служба новостей «URA.RU»
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В ряде районов ЯНАО отключат телевидение
В ряде районов ЯНАО отключат телевидение Фото:

В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО 17 июня запланированы временные отключения эфирного телевидения и радиовещания. Об этом сообщает администрация Шурышкарского района со ссылкой на информацию филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ».

«В результате проведения работ в селе Мужи возможны временные перерывы в трансляции эфирного теле- и радиовещания 174 июня с 11:00 до 17:00 часов, — уточнили в администрации.

В районной администрации отметили, отключения вызваны проведением технического обслуживания оборудования. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы телерадиосети.

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В селе Мужи Шурышкарского района ЯНАО 17 июня запланированы временные отключения эфирного телевидения и радиовещания. Об этом сообщает администрация Шурышкарского района со ссылкой на информацию филиала РТРС «Урало-Сибирский РЦ». «В результате проведения работ в селе Мужи возможны временные перерывы в трансляции эфирного теле- и радиовещания 174 июня с 11:00 до 17:00 часов, — уточнили в администрации. В районной администрации отметили, отключения вызваны проведением технического обслуживания оборудования. Эти меры необходимы для обеспечения стабильной работы телерадиосети.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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