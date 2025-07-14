Курганская «партия пенсионеров» утвердила список кандидатов на выборы в облдуму. Список

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Реготделению «партии пенсионеров» не удалось закрыть все округа
Реготделению «партии пенсионеров» не удалось закрыть все округа Фото:
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Выборы в курганскую облдуму в 2025 году

Региональное отделение «Партии пенсионеров» утвердило список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. При этом, партия не закрыла все 17 округов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил лидер курганского отделения партии Ярослав Климко. 

«От партии будут выдвигаться всего два одномандатника — я и бизнесмен Иса Мурадисинов. Все остальные пойдут по спискам», — рассказал URA.RU Ярослав Климко. Информация о кандидатах также появилась на официальном сайте курганского избиркома. 

Список кандидатов на выборы в облдуму выглядит так:

  • Округ №1 (Восточный) Ломакин Владислав;
  • Округ №2 (Центральный) Медведев Владимир;
  • Округ №3 (Западный) Давыдова Наталья;
  • Округ №4 (Железнодорожный) Климко Ярослав;
  • Округ №5 (Заозерный) Кугушев Илья; 
  • Округ №6 (Рябково) Протасов Алексей;
  • Округ №7 (Шадринский 1) Климко Нина;
  • Округ №8 (Шадринский 2) Климко Михаил;
  • Округ №9 (Катайский) Белозеров Дмитрий;
  • Округ №10 (Щучанский) Белозерова Елена;
  • Округ №11 (Шумихинский) Предеин Алексей Григорьевич.

Выборы в Курганскую областную думу пройдут 13-14 сентября 2025 года. О списке кандидатов ЕР URA.RU писало в данном материале. Ранее свои списки кандидатов представили также КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди».

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Региональное отделение «Партии пенсионеров» утвердило список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. При этом, партия не закрыла все 17 округов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил лидер курганского отделения партии Ярослав Климко.  «От партии будут выдвигаться всего два одномандатника — я и бизнесмен Иса Мурадисинов. Все остальные пойдут по спискам», — рассказал URA.RU Ярослав Климко. Информация о кандидатах также появилась на официальном сайте курганского избиркома.  Список кандидатов на выборы в облдуму выглядит так: Выборы в Курганскую областную думу пройдут 13-14 сентября 2025 года. О списке кандидатов ЕР URA.RU писало в данном материале. Ранее свои списки кандидатов представили также КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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