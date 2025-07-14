Региональное отделение «Партии пенсионеров» утвердило список кандидатов, которые пойдут на выборы в Курганскую областную думу. При этом, партия не закрыла все 17 округов. Об этом корреспонденту URA.RU сообщил лидер курганского отделения партии Ярослав Климко.
«От партии будут выдвигаться всего два одномандатника — я и бизнесмен Иса Мурадисинов. Все остальные пойдут по спискам», — рассказал URA.RU Ярослав Климко. Информация о кандидатах также появилась на официальном сайте курганского избиркома.
Список кандидатов на выборы в облдуму выглядит так:
- Округ №1 (Восточный) Ломакин Владислав;
- Округ №2 (Центральный) Медведев Владимир;
- Округ №3 (Западный) Давыдова Наталья;
- Округ №4 (Железнодорожный) Климко Ярослав;
- Округ №5 (Заозерный) Кугушев Илья;
- Округ №6 (Рябково) Протасов Алексей;
- Округ №7 (Шадринский 1) Климко Нина;
- Округ №8 (Шадринский 2) Климко Михаил;
- Округ №9 (Катайский) Белозеров Дмитрий;
- Округ №10 (Щучанский) Белозерова Елена;
- Округ №11 (Шумихинский) Предеин Алексей Григорьевич.
Выборы в Курганскую областную думу пройдут 13-14 сентября 2025 года. О списке кандидатов ЕР URA.RU писало в данном материале. Ранее свои списки кандидатов представили также КПРФ, ЛДПР и партия «Новые люди».
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