Визит Путина стал сигналом челябинским элитам

Президент России побывал в Челябинской области уже 19 раз

16 июля 2025 в 23:19 Размер текста - 17 +

Владимир Путин на встрече с рабочими ММК: «С губернатором мы в контакте постоянно находимся. Еще будем встречаться с губернатором, поговорим обо всем, и о развитии области в целом, и о Магнитогорске в частности» Фото: пресс-служба президента РФ Завершается 19-й визит в Челябинскую область президента России. Чего ждали от Владимира Путина политические элиты региона и оправдались ли их ожидания — в материале URA.RU. Сам факт посещения Магнитогорска (в 10-й раз) и Челябинской области (в 19-й) стал признаком расположения главы государства к региону и его руководству. Путин позитивно оценил и изменения в Магнитогорске, и планы по развитию региона. «Разгонявшаяся» в соцсетях недоброжелателями губернатора Алексея Текслера версия неких проблем у главы региона, которые сформулирует президент, дала первую трещину. Разговор с Текслером начался уже по пути на ММК. Больше того, начался практически с обещания дать денег. Новость по теме Путин в десятый раз прилетит в Магнитогорск «В прошлый раз еще обсуждали тему нового аэропорта в Магнитогорске. И сегодня, когда ехали из аэропорта, с этого начался наш разговор с губернатором», — сказал Путин в ходе общения с работниками предприятия. После чего сообщил, что воздушная гавань Магнитки получит новый терминал и реконструированную взлетную полосу — на это в бюджете заложено 2,6 млрд рублей. На следующей неделе, по его словам, он ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина. Уже после этого стало понятно, что никаких репрессий в отношении губернатора не последует. Окончательно черту под разговорами подвела двусторонняя встреча. Телеканал «Россия 24» почти 10 минут транслировал кадры беседы — и это была лишь ее часть. Текслер, пусть и очевидно волнуясь, докладывал главе государства по целому ряду вопросов — от поддержки семей участников СВО и строительства новых школ до производства промышленных роботов. Президент, изредка подавая реплики, слушал собеседника демонстративно благожелательно. Новость по теме Путин провел встречу с челябинским губернатором Текслером Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска во второй половине дня. Глава государства вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, полномочным представителем Президента в УрФО Артемом Жогой, губернатором Алексеем Текслером, главой совета директоров Виктором Рашниковым и гендиректором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым посетил коксовую батарею №12. Это крупнейший инвестиционный проект компании последнего десятилетия, который радикально улучшил экологическую ситуацию в городе. Затем кортеж президента проследовал к расположенному на территории предприятия ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год. Здесь глава государства запустил одно из новых производств и пообщался с рабочими. Обсудили самбо, демографию и поддержку молодых семей, перспективы отечественного автопрома и еще ряд вопросов. После осмотра парка «Притяжение» президент отбыл в аэропорт. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Завершается 19-й визит в Челябинскую область президента России. Чего ждали от Владимира Путина политические элиты региона и оправдались ли их ожидания — в материале URA.RU. Сам факт посещения Магнитогорска (в 10-й раз) и Челябинской области (в 19-й) стал признаком расположения главы государства к региону и его руководству. Путин позитивно оценил и изменения в Магнитогорске, и планы по развитию региона. «Разгонявшаяся» в соцсетях недоброжелателями губернатора Алексея Текслера версия неких проблем у главы региона, которые сформулирует президент, дала первую трещину. Разговор с Текслером начался уже по пути на ММК. Больше того, начался практически с обещания дать денег. «В прошлый раз еще обсуждали тему нового аэропорта в Магнитогорске. И сегодня, когда ехали из аэропорта, с этого начался наш разговор с губернатором», — сказал Путин в ходе общения с работниками предприятия. После чего сообщил, что воздушная гавань Магнитки получит новый терминал и реконструированную взлетную полосу — на это в бюджете заложено 2,6 млрд рублей. На следующей неделе, по его словам, он ждет с докладом нового министра транспорта Андрея Никитина. Уже после этого стало понятно, что никаких репрессий в отношении губернатора не последует. Окончательно черту под разговорами подвела двусторонняя встреча. Телеканал «Россия 24» почти 10 минут транслировал кадры беседы — и это была лишь ее часть. Текслер, пусть и очевидно волнуясь, докладывал главе государства по целому ряду вопросов — от поддержки семей участников СВО и строительства новых школ до производства промышленных роботов. Президент, изредка подавая реплики, слушал собеседника демонстративно благожелательно. Самолет Владимира Путина приземлился в аэропорту Магнитогорска во второй половине дня. Глава государства вместе с министром промышленности и торговли РФ Антоном Алихановым, полномочным представителем Президента в УрФО Артемом Жогой, губернатором Алексеем Текслером, главой совета директоров Виктором Рашниковым и гендиректором ПАО «ММК» Павлом Шиляевым посетил коксовую батарею №12. Это крупнейший инвестиционный проект компании последнего десятилетия, который радикально улучшил экологическую ситуацию в городе. Затем кортеж президента проследовал к расположенному на территории предприятия ООО «Механоремонтный комплекс» (МРК). Цех позволит наладить выпуск подъемно-транспортного оборудования, нестандартных предметов тяжелого машиностроения. Ожидается, что уже со следующего года цех позволит снизить дефицит необходимого инвентаря. Проектная мощность — более 10 тысяч тонн продукции в год. Здесь глава государства запустил одно из новых производств и пообщался с рабочими. Обсудили самбо, демографию и поддержку молодых семей, перспективы отечественного автопрома и еще ряд вопросов. После осмотра парка «Притяжение» президент отбыл в аэропорт.