Путин провел встречу с челябинским губернатором Текслером

16 июля 2025 в 22:13 Размер текста - 17 +

Двусторонняя встреча с губернатором Алексеем Текслером стала одним из пунктов визита Владимира Путина в Челябинскую область Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Магнитогорск (Челябинская область) провел встречу с главой региона Алексеем Текслером. На встрече обсудили целый ряд вопросов — от поддержки семей участников СВО и строительства новых школ до производства промышленных роботов. Видеокадры беседы примерно 10 минут транслировал канал «Россия 24». Поддержку бойцов спецоперации Текслер назвал одной из главных задач властей региона. Согласно поручению президента, в регионе внедрен единый стандарт их предоставления. В Челябинской области действуют 34 меры поддержки регионального уровня, 20 муниципальных — всего 143 вместе с федеральными. Реконструированный при поддержке правительства области военный госпиталь признан одним из лучших в России, скоро появится Центр адаптивных видов спорта для получивших ранения и инвалидность. «На программу модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта в регионе уже построено 134 объекта и 266 объектов отремонтированы. В этом году у нас рекорд: 98 объектов, включая 4 крупных больницы, остальные это ФАПы, и 80 объектов отремонтированы. В советское время никогда такое количество за год не ремонтировали», — отдельно остановился Текслер на ситуации в здравоохранении. Глава государства уточнил сроки сдачи в эксплуатации нового центра детской хирургии в областной больнице. Среди прочего губернатор доложил о ходе строительства образовательных учреждений, в частности межуниверситетского кампуса в Челябинске, проекте научно-инженерного центра на базе Магнитогорского государственного технического университета, туристической инфраструктуре, спортивных объектах и новом кафедральном соборе. После встречи с губернатором Путин планирует посетить парк «Притяжение». Пространство возводили при участии ММК. Аналогов данного парка нет в стране. Путин прилетел в Магнитогорск 16 июля. Первой точкой визита стал местный металлургический комбинат (ММК). Там президент оценил масштабы производства: ему показали коксовую батарею, запущенную год назад, провели по цеху машиностроительной продукции. Он пообщался с рабочими, из первых уст узнав о мощностях предприятия. После он в режиме онлайн открыл скоростную дорогу «Дюртюли — Ачит». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин во время своего визита в Магнитогорск (Челябинская область) провел встречу с главой региона Алексеем Текслером. На встрече обсудили целый ряд вопросов — от поддержки семей участников СВО и строительства новых школ до производства промышленных роботов. Видеокадры беседы примерно 10 минут транслировал канал «Россия 24». Поддержку бойцов спецоперации Текслер назвал одной из главных задач властей региона. Согласно поручению президента, в регионе внедрен единый стандарт их предоставления. В Челябинской области действуют 34 меры поддержки регионального уровня, 20 муниципальных — всего 143 вместе с федеральными. Реконструированный при поддержке правительства области военный госпиталь признан одним из лучших в России, скоро появится Центр адаптивных видов спорта для получивших ранения и инвалидность. «На программу модернизации первичного звена здравоохранения в рамках нацпроекта в регионе уже построено 134 объекта и 266 объектов отремонтированы. В этом году у нас рекорд: 98 объектов, включая 4 крупных больницы, остальные это ФАПы, и 80 объектов отремонтированы. В советское время никогда такое количество за год не ремонтировали», — отдельно остановился Текслер на ситуации в здравоохранении. Глава государства уточнил сроки сдачи в эксплуатации нового центра детской хирургии в областной больнице. Среди прочего губернатор доложил о ходе строительства образовательных учреждений, в частности межуниверситетского кампуса в Челябинске, проекте научно-инженерного центра на базе Магнитогорского государственного технического университета, туристической инфраструктуре, спортивных объектах и новом кафедральном соборе. После встречи с губернатором Путин планирует посетить парк «Притяжение». Пространство возводили при участии ММК. Аналогов данного парка нет в стране. Путин прилетел в Магнитогорск 16 июля. Первой точкой визита стал местный металлургический комбинат (ММК). Там президент оценил масштабы производства: ему показали коксовую батарею, запущенную год назад, провели по цеху машиностроительной продукции. Он пообщался с рабочими, из первых уст узнав о мощностях предприятия. После он в режиме онлайн открыл скоростную дорогу «Дюртюли — Ачит».