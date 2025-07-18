В «Ростикс» назвали причину, почему закрылся их филиал в тюменском ЦУМе

Заведение будет работать по новому адресу
В тюменском ЦУМе ресторан быстрого питания «Ростикс» закрылся из-за смены локации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Заведение перестало работать в конце июня.
«Ресторан закрыт в связи со сменой локации. Ближайший ресторан „Ростикс“ работает на улице Ленина», — кратко прокомментировали в компании «Юнирест», которой принадлежит сеть заведений.
О закрытии филиала в тюменском ЦУМе стало известно недавно. Ресторан там был открыт одним из первых и проработал больше десяти лет.
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