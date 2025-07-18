В «Ростикс» назвали причину, почему закрылся их филиал в тюменском ЦУМе

«Ростикс» в тюменском ЦУМе закрылся из-за смены локации
© Служба новостей «URA.RU»
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Заведение будет работать по новому адресу
Заведение будет работать по новому адресу Фото:

В тюменском ЦУМе ресторан быстрого питания «Ростикс» закрылся из-за смены локации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Заведение перестало работать в конце июня.

«Ресторан закрыт в связи со сменой локации. Ближайший ресторан „Ростикс“ работает на улице Ленина», — кратко прокомментировали в компании «Юнирест», которой принадлежит сеть заведений.

О закрытии филиала в тюменском ЦУМе стало известно недавно. Ресторан там был открыт одним из первых и проработал больше десяти лет.

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В тюменском ЦУМе ресторан быстрого питания «Ростикс» закрылся из-за смены локации. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе компании. Заведение перестало работать в конце июня. «Ресторан закрыт в связи со сменой локации. Ближайший ресторан „Ростикс“ работает на улице Ленина», — кратко прокомментировали в компании «Юнирест», которой принадлежит сеть заведений. О закрытии филиала в тюменском ЦУМе стало известно недавно. Ресторан там был открыт одним из первых и проработал больше десяти лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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