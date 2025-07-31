«Ты трусливый говнюк»: яркие цитаты и необычные кейсы самых обсуждаемых свердловских экс-мэров

Свердловские экс-мэры ругались матом, устраивали провокации и носили клички

31 июля 2025 в 21:43 Размер текста - 17 +

Юлия Маслакова (справа) и сама была не рада, что ее избрали мэром. В итоге ей удалось переложить эти обязанности на Евгения Писцова (рядом с Маслаковой) Фото: Размик Закарян © URA.RU новость из сюжета Скандальные выборы в пригороде Екатеринбурга — 2024 Свердловские мэры — тоже люди. Они, бывает, матерятся, устраивают провокации и носят странные клички. А еще могут занять пост главы города случайно. Например, как супруга водителя мэра Березовского Юлия Маслакова. Она была техническим кандидатом на выборах и не готовилась возглавить город, но депутаты решили отдать власть именно ей. URA.RU вспоминает, кого из градоначальников активно обсуждали не только свердловчане, но и вся страна. Жена водителя мэра, победившая шефа на выборах К тому, чтобы возглавить город-спутник Екатеринбурга — Березовский — 35-летняя Юлия Маслакова не готовилась. Осенью 2024 года у действующего мэра Евгения Писцова истекли полномочия, был объявлен конкурс. Маслакова — супруга водителя Писцова и начальница отдела инвестразвития мэрии — участвовала в нем как технический кандидат, основным же был ее шеф. В финал прошли они двое, но в день голосования Маслакова заявила самоотвод, попросив убрать ее фамилию из бюллетеня. Депутаты делать этого не стали, в итоге большинство проголосовали именно за нее (так как с Писцовым у многих был конфликт). Юлия Маслакова даже судилась, чтобы не быть мэром Фото: Размик Закарян © URA.RU Маслаковой не понравилось, что ее хотят сделать главой вопреки ее желанию. Она даже пошла судиться с депутатами. Источник URA.RU знает, что некоторые группы влияния даже предлагали чиновнице деньги, чтобы она все-таки возглавила город. А спикер думы оправдывался: «Высказывания о том, что мы избрали „технического“ кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу… Принимая решение об избрании главы муниципального округа, депутаты рассматривают деловые и личные качества кандидата, его опыт и способность возглавить город». Эту анекдотичную историю обсуждала вся страна. Мэр-матершинник Сайгиду Билалову приписывали ядреные высказывания Фото: Андрей Гусельников © URA.RU Среди отличившихся — бывший мэр Алапаевска Сайгид Билалов. Весной 2022-го, например, с его телефонного номера одном из telegram-каналов опубликовали непристойные выражения в адрес участника обсуждения. «Ты (автор, — прим. URA.RU) трусливый говнюк, рекомендую тебе — успокойся, а то тебе кое-куда ***, скоро и до тебя доберусь», — написал пользователь «Сайгид Билалов». Когда пользователь в ответ пригрозил показать переписку бывшему на тот момент губернатором Евгению Куйвашеву, пост был удален. Сам Билалов этот инцидент тогда никак не комментировал. Мэр-художник Игорь Кабец заступился перед Владимиром Соловьевым за Евгения Куйвашева Фото: Илья Московец © URA.RU В разгар большого конфликта между Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьевым перед губернаторскими выборами в 2022 году отличился глава Первоуральска Игорь Кабец. У себя на странице он опубликовал картинку, на которой Куйвашев в образе джедая срубает светящимся мечом голову Соловьеву. «Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить? Или это напрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Вот ты когда вот это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, какую еще задачу ты преследуешь?» — негодовал потом Соловьев. Его конфликт с Куйвашевым начался после того, как он назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Губернатору это не понравилось, он жестко ответил Соловьеву. Впрочем, та перепалка вполне могла быть специально инсценирована пиарщиками Куйвашева — нужно было поднимать его рейтинги перед губернаторскими выборами. Мэр с темным прошлым Статья по теме Свердловского мэра с темным прошлым увольняют Загадочной фигурой был глава Тугулыма Николай Черепанов. Город он возглавил в 2021 году и вскоре подвергся информационной атаке: большое депутатское лобби видело другого человека в кресле мэра, а не пришлого чиновника из Тюмени. Про Черепанова начали рассказывать, будто у него поддельный диплом, а в 2020-м году он якобы устроил ДТП, будучи пьяным. И носил в определенных кругах кличку Коля Череп. Еще раньше была обнародована запись разговора, на которой, как утверждалось, Черепанов рассказывает, как при наличии связей «на спор» можно оказать давление на суд и почему, несмотря на запреты, в мэрии работают судимые за наркотики специалисты. В общем, мэру всячески пытались испортить репутацию, рассказывая байки о его темном прошлом. Глава Тугулыма даже попадал в федеральные сводки по этому поводу. В беседе с URA.RU он заявлял: «Как только меня не называли… Перед тем, как баллотироваться, меня проверяли все службы. У меня не было проблем с законом, а ДТП — ну, каждый может попасть». Чиновница, защищавшая честь Североуральска Светлана Миронова не хотела, чтобы ее родной город называли «Сральском» Фото: Илья Московец © URA.RU Светлана Миронова прославилась в соцсетях до того, как стать мэром. В декабре 2021-го на совещании по вопросам ЖКХ она, будучи замглавы Североуральска, заговорила о критике властей города в интернете. В частности, Миронову возмутило, что в сети город якобы прозвали «Сральском». Позднее это слово стало городским мемом. А спустя полгода Миронова, считавшаяся одной из самых сильных чиновниц, заняла пост мэра. Пост она покинула в середине июля — после критики врио губернатора Дениса Паслера ситуации с водоснабжением в городе. Мэр с поддельным билетом Алексея Стасенка подозревали в получении липового военного билета Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Алексей Стасенок получил скандальную известность в начале 2021-го, когда прокуратура запустила проверку подлинности его военного билета. Дело Стасенка находилось в военкомате поселка Учалы в Башкирии, военком которого был осужден за выдачу поддельных военников. Правоохранители подозревали, что одним из получателей фальшивого документа был Стасенок. Однако он сумел доказать его подлинность. Если бы этого не произошло, чиновник мог бы лишиться поста главы Нижней Туры, да и впоследствии возникли бы сложности в карьере. Сам он заявлял: «Я ничего не рисовал, не придумывал, не подделывал. Военный билет был выдан официально, но поскольку военный комиссариат в Башкирии допустил нарушение внутренних актов, суд посчитал, что военный билет недействительный». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловские мэры — тоже люди. Они, бывает, матерятся, устраивают провокации и носят странные клички. А еще могут занять пост главы города случайно. Например, как супруга водителя мэра Березовского Юлия Маслакова. Она была техническим кандидатом на выборах и не готовилась возглавить город, но депутаты решили отдать власть именно ей. URA.RU вспоминает, кого из градоначальников активно обсуждали не только свердловчане, но и вся страна. К тому, чтобы возглавить город-спутник Екатеринбурга — Березовский — 35-летняя Юлия Маслакова не готовилась. Осенью 2024 года у действующего мэра Евгения Писцова истекли полномочия, был объявлен конкурс. Маслакова — супруга водителя Писцова и начальница отдела инвестразвития мэрии — участвовала в нем как технический кандидат, основным же был ее шеф. В финал прошли они двое, но в день голосования Маслакова заявила самоотвод, попросив убрать ее фамилию из бюллетеня. Депутаты делать этого не стали, в итоге большинство проголосовали именно за нее (так как с Писцовым у многих был конфликт). Маслаковой не понравилось, что ее хотят сделать главой вопреки ее желанию. Она даже пошла судиться с депутатами. Источник URA.RU знает, что некоторые группы влияния даже предлагали чиновнице деньги, чтобы она все-таки возглавила город. А спикер думы оправдывался: «Высказывания о том, что мы избрали „технического“ кандидата, я считаю не очень разумными и противоречащими самой сути действующего законодательства, предусматривающего конкурентную борьбу… Принимая решение об избрании главы муниципального округа, депутаты рассматривают деловые и личные качества кандидата, его опыт и способность возглавить город». Эту анекдотичную историю обсуждала вся страна. Среди отличившихся — бывший мэр Алапаевска Сайгид Билалов. Весной 2022-го, например, с его телефонного номера одном из telegram-каналов опубликовали непристойные выражения в адрес участника обсуждения. «Ты (автор, — прим. URA.RU) трусливый говнюк, рекомендую тебе — успокойся, а то тебе кое-куда ***, скоро и до тебя доберусь», — написал пользователь «Сайгид Билалов». Когда пользователь в ответ пригрозил показать переписку бывшему на тот момент губернатором Евгению Куйвашеву, пост был удален. Сам Билалов этот инцидент тогда никак не комментировал. В разгар большого конфликта между Куйвашевым и телеведущим Владимиром Соловьевым перед губернаторскими выборами в 2022 году отличился глава Первоуральска Игорь Кабец. У себя на странице он опубликовал картинку, на которой Куйвашев в образе джедая срубает светящимся мечом голову Соловьеву. «Я должен поступать, как мэрия города Екатеринбурга, и писать заявления в прокуратуру с просьбой проверить? Или это напрямую призыв к тому, чтобы меня убили? Вот ты когда вот это делаешь, кроме того, что пытаешься вылизать задницу своему начальнику, какую еще задачу ты преследуешь?» — негодовал потом Соловьев. Его конфликт с Куйвашевым начался после того, как он назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты». Губернатору это не понравилось, он жестко ответил Соловьеву. Впрочем, та перепалка вполне могла быть специально инсценирована пиарщиками Куйвашева — нужно было поднимать его рейтинги перед губернаторскими выборами. Загадочной фигурой был глава Тугулыма Николай Черепанов. Город он возглавил в 2021 году и вскоре подвергся информационной атаке: большое депутатское лобби видело другого человека в кресле мэра, а не пришлого чиновника из Тюмени. Про Черепанова начали рассказывать, будто у него поддельный диплом, а в 2020-м году он якобы устроил ДТП, будучи пьяным. И носил в определенных кругах кличку Коля Череп. Еще раньше была обнародована запись разговора, на которой, как утверждалось, Черепанов рассказывает, как при наличии связей «на спор» можно оказать давление на суд и почему, несмотря на запреты, в мэрии работают судимые за наркотики специалисты. В общем, мэру всячески пытались испортить репутацию, рассказывая байки о его темном прошлом. Глава Тугулыма даже попадал в федеральные сводки по этому поводу. В беседе с URA.RU он заявлял: «Как только меня не называли… Перед тем, как баллотироваться, меня проверяли все службы. У меня не было проблем с законом, а ДТП — ну, каждый может попасть». Светлана Миронова прославилась в соцсетях до того, как стать мэром. В декабре 2021-го на совещании по вопросам ЖКХ она, будучи замглавы Североуральска, заговорила о критике властей города в интернете. В частности, Миронову возмутило, что в сети город якобы прозвали «Сральском». Позднее это слово стало городским мемом. А спустя полгода Миронова, считавшаяся одной из самых сильных чиновниц, заняла пост мэра. Пост она покинула в середине июля — после критики врио губернатора Дениса Паслера ситуации с водоснабжением в городе. Алексей Стасенок получил скандальную известность в начале 2021-го, когда прокуратура запустила проверку подлинности его военного билета. Дело Стасенка находилось в военкомате поселка Учалы в Башкирии, военком которого был осужден за выдачу поддельных военников. Правоохранители подозревали, что одним из получателей фальшивого документа был Стасенок. Однако он сумел доказать его подлинность. Если бы этого не произошло, чиновник мог бы лишиться поста главы Нижней Туры, да и впоследствии возникли бы сложности в карьере. Сам он заявлял: «Я ничего не рисовал, не придумывал, не подделывал. Военный билет был выдан официально, но поскольку военный комиссариат в Башкирии допустил нарушение внутренних актов, суд посчитал, что военный билет недействительный».