Новый директор «Ямалавтодор» и увольнение главной пиарщицы ЗакСо: главные новости ЯНАО за 1 августа

Новым директором «Ямалавтодор» назначили Виктора Лободу
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ЯНАО назначили главу скандального подведа правительства. После задержания Давида Сарашвили, новым директором «Ямалавтодор» назначили Виктора Лободу, который ранее возглавлял АО «Салехарддорстрой». В то же время главный пиарщик законодательного собрания ЯНАО Лилия Горохова покинула свой пост. Об этих и других важных новостях Ямала за 1 августа — в материале URA.RU.
- В ЯНАО новым директором «Ямалавтодора», который относится к структурам, подведомственным департаменту дорожного хозяйства, назначили Виктора Лободу. Прошлый глава — Давида Сарашвили — был задержан силовиками еще 26 марта и уволен в связи с утратой доверия. Лобода ранее возглавлял АО «Салехарддорстрой». Что еще известно о боевом и гражданском прошлом чиновника — в материале URA.RU.
- Начальница отдела информполитики заксобрания ЯНАО, отвечавшая за имидж депутатов, Лилия Горохова покинула свой пост в связи с выходом на пенсию. Пока она еще есть в списках сотрудников на сайте, однако источник URA.RU сообщил, что чиновница забрала все документы из заксобрания еще 31 июля. Он добавил, что Горохова планирует переехать в Тюмень к своим родственникам. Также известно, что она долгое время судилась с одним из банков из-за незаконного кредита. При этом до суда пиарщица не знала, что он на нее оформлен. Сейчас кредитный договор аннулирован, но мошенник остался неустановленным.
- Квалификационная коллегия судей ЯНАО 30 июля 2025 года прекратила отставку судьи Салехардского городского суда Алишера Раенгулова, признанного виновным в незаконном изготовлении и хранении огнестрельного оружия. Свое решение коллегия приняла после того, как вступил в законную силу приговор Лабытнангского городского суда от 29 апреля 2025 года. Также ККС рекомендовала Андрея Пустового на должность председателя Пуровского районного суда и Артема Долгова — на пост заместителя председателя Ноябрьского городского суда.
- Педагог из Муравленко через суд добилась от элитной школы «Взлет» компенсации за время вынужденного прогула и моральный вред. Суммарно она составила почти 700 тысяч рублей. Дело в том, что директор образовательного учреждения под давлением заставила педагога написать заявление на увольнение по собственному желанию из-за якобы избиения ей ученика. Когда история с побоями не подтвердилась, учитель попросила отозвать заявление, однако ей отказали
- В Новом Уренгое Наталья Большакова, одна воспитывающая своего ребенка, осталась без денег после того, как судебные приставы незаконно арестовали ее счета, в том числе и социальные. Она сообщила, что еще весной лишилась 154 тысяч рублей, поэтому пришлось обратиться в прокуратуру, которая оперативно решила этот вопрос. Аналогичная ситуация произошла с еще одной горожанкой, но там сумма была немного больше — 170 тысяч рублей.
- В Лабытнанги возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть женщины. По данным следствия, инцидент произошел 28 июля 2025 года. Во время совместного употребления алкоголя между мужчиной и женщиной возник конфликт, в ходе которого подозреваемый задушил потерпевшую. В результате полученных травм женщина скончалась.
- Суд Нового Уренгоя 31 июля рассмотрел 15 гражданских исков, поданных работниками к ООО «Новоуренгойской буровой компании». Все дела связаны с задержкой зарплат, предприятие задолжало работникам порядка 13 миллионов рублей.
- Транспортные полицейские Ноябрьска (ЯНАО) задержали 36-летнего жителя города Оса Пермского края в поезде «Уфа — Новый Уренгой» за перевозку нескольких видов наркотиков, в том числе в шоколадном яйце. Как сообщили URA.RU в Ноябрьском линейном отделе полиции, мужчина был задержан в 14-м вагоне после того, как его заметили курящим в тамбуре.
- Правительство ЯНАО сообщило об увеличении социального сертификата для пенсионеров и инвалидов со следующего года. Планируется увеличить ежегодный размер выплат для пожилых граждан и несовершеннолетних с 60 до 100 тысяч, инвалидов и детей в социально опасном положении — до 250 тысяч рублей, граждан, утративших способность к самообслуживанию, — до 280 тысяч рублей.
- С 1 августа в ЯНАО, как и по всей России произойдет ряд изменений, которые напрямую отразятся на жизни ямальцев. Например, платить за воду придется по новым тарифам, а проезд в общественном транспорте подорожает. Вместе с тем более 49 тысяч ямальцев получат повышенные пособия. Об этих и других изменениях — в материале URA.RU.
- Первая неделя августа встретит ямальцев теплыми днями и холодными ночами. Если с 1 по 6 августа осадков и сильного ветра не ожидается, то с 7 числа округ накроют дожди и грозы. При этом, по всему ЯНАО прогнозируют туман, а температура ночью может опуститься до 0 градусов.
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