Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков во время конференц-колла прокомментировал позицию Кремля в связи с заявлениями Дональда Трампа о направлении американских подводных лодок к российским берегам. Помимо этого, Песков сообщил о перспективах возможной встречи главы российского государства Владимира Путина со специальным посланником США Стивом Уиткоффом. Подробнее о других заявлениях Пескова — в материале URA.RU.
Реакция Кремля на заявление Трампа о направлении подлодок поближе к России
На подобные заявления президента Трампа в Кремле стремятся не реагировать. По словам Пескова, Россия традиционно проявляет максимальную осторожность в оценке любых заявлений, связанных с ядерной тематикой. Страна уделяет особое внимание вопросам нераспространения ядерного оружия и исходит из того, что все участники международного сообщества должны проявлять крайнюю сдержанность в использовании ядерной риторики.
Встреча Путина и Уиткоффа
Встреча Путина и спецпосланника США Стива Уиткоффа представляется возможной. США продолжают прилагать усилия в посредничестве для поиска путей урегулирования конфликта на Украине. Эти усилия имеют особое значение, особенно с учетом продолжающихся прямых переговоров между Россией и Украиной. Работа в данном направлении не прекращается, и американская сторона подтверждает свою неизменную приверженность этому процессу. Вашингтон подчеркивает, что политико-дипломатическое разрешение украинского кризиса по-прежнему рассматривается в качестве предпочтительного варианта.
Песков о Валааме
Путин выбрал остров Валаам на Ладожском озере в Карелии в качестве места встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко неслучайно. Этот остров обладает особым символическим значением для российской истории и культуры. Глава государства регулярно его посещает.
Совместное пребывание двух лидеров на Валааме традиционно вызывает повышенный интерес. Ранее 1 августа на острове Валаам состоялась рабочая встреча президентов России и Беларуси. В ходе переговоров Путин и Лукашенко обсудили ключевые направления двустороннего сотрудничества, а также обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки.
Возможна ли личная встреча Путина и Зеленского
На данный момент подготовительные мероприятия для личной встречи президентов России и Украины еще не завершены. Следует отметить, что Путин неоднократно подчеркивал, что возможность организации такого мероприятия рассматривается лишь после того, как эксперты выполнят требуемый объем работы и стороны достигнут соответствующего прогресса.
Трамп заявил, что Москва просила встречи с Уиткоффом
Российская сторона приветствует визиты специального посланника США в Москву и считает двусторонние контакты необходимыми и весьма ценными для развития диалога между странами. По данным представителя Кремля, Москва рассматривает контакты с американскими дипломатами как возможность для обмена мнениями по актуальным международным вопросам. Российская сторона отмечает конструктивный характер таких бесед, и выражает готовность продолжать диалог с целью укрепления взаимопонимания.
В Кремле не пытались просить Медведева изменить риторику в адрес Трампа
В Кремле не обращались к заместителю председателя Совета безопасности России Дмитрию Медведеву о корректировке его высказываний в отношении президента Соединенных Штатов. Как отметил Песков, в любом государстве представители руководства могут придерживаться различных взглядов на текущие события. Среди политиков как в США, так и в европейских странах встречаются люди с весьма жесткой позицией. Однако, подчеркнул Песков, ключевое значение имеет позиция российского лидера Владимира Путина.
Заявление Трампа о готовности к ядерной войне с Россией
В Кремле подчеркивают, что ядерный конфликт не способен привести к победе какой-либо стороны. Этот принцип является ключевым для позиции России. В настоящее время речь идет о возможном обострении ситуации. Необходимо отметить, что рассматриваемые вопросы крайне сложны и деликатны, поэтому вызывают у многих остроэмоциональную реакцию.
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