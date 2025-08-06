Трамп объявил торговую войну: пошлины в 50% на Индию из-за нефти из РФ

Президент США Дональд Трамп 6 августа подписал указ, предусматривающий введение дополнительной 25% пошлины на импорт товаров из Индии. В Белом доме сообщили, что такое решение принято в ответ на продолжающиеся со стороны Нью-Дели закупки российской нефти. Ранее в отношении Нью-Дели уже были введены ограничения в аналогичном размере, поэтому сейчас общий размер пошлин на продукцию достигает 50%.
Уточняется, что новые тарифы применяются к продукции, импорт которой будет произведен спустя 21 день после подписания указа. Администрация Штатов также не исключает возможности распространения аналогичных мер и на другие страны, закупающие нефть из РФ. Почему Вашингтон начал тарифную войну с Индией, как в стране отреагировали на это и причем тут Украина — в материале URA.RU.
Какие еще индийские товары попали под пошлины
На основании действующего законодательства США, на все товары индийского происхождения, ввозимые в страну, вводится дополнительная адвалорная (пропорциональная стоимости товара — прим. URA.RU) пошлина в размере 25%. Данная ставка применяется к товарам, импортируемым со складов с 00:01 по восточному летнему времени спустя 21 день после даты подписания документа.
При этом в категорию исключений попали товары, которые были погружены на судно в порту отправления и находились на пути в Вашингтон до наступления указанного времени и даты. Также тарифы не распространяется на продукцию, которая была произведена до 17 сентября 2025 года.
Что входит в определение «нефть из России»
Дональд Трамп убежден, что применение таких мер против Нью-Дели, наряду с ранее введенными для страны пошлинами, более эффективно будет противодействовать прямым или косвенным закупкам российской нефти. Под это определение подпадает как сырая нефть, так и нефтепродукты, которые производятся третьими сторонами.
Помимо этого, действие указа охватывает и так называемый «косвенный импорт», подразумевающий приобретение нефти из РФ через третьи государства или посредников. Если удается установить российское происхождение энергоресурсов, то такие поставки также подпадают под ограничения, говорится в тексте указа, опубликованном на сайте Белого дома.
Американская администрация этим указом продлила действие режима чрезвычайного положения, введенного 15 апреля 2021 года экс-лидером страны Джо Байденом. Документ давал ему правовые основания для введения санкций против физических и юридических лиц из РФ и впоследствии стал основным инструментом реализации санкционной политики в отношении страны.
Другие страны-импортеры нефти также находятся под угрозой
Штаты рассматривают введение 25% импортной пошлины на товары и из других стран, закупающих нефть в РФ. В указе говорится, что в случае выявления подобного факта американскому лидеру должны быть представлены предложения по объему возможных ответных мер против данных государств.
Ответственность за проведение этого анализа возложена на Минторг США совместно с Госдепартаментом, Минфином и другими ведомствами. Рекомендации для ответных мер будут разрабатываться советниками Дональда Трампа по вопросам нацбезопасности, экономической и промышленной политике.
Против Нью-Дели ранее уже вводили пошлины из-за дефицита на рынке
США еще 1 августа объявили о введении первых 25-процентных тарифов на импортируемые из Индии товары — они начнут действовать с 7 августа. Эта мера направлена на сокращение торгового дефицита между Вашингтоном и Нью-Дели. Кроме того, Трамп отметил, что индийским властям придется выплачивать еще и дополнительный «штраф» за приобретение военной техники у России.
Как повлияют новые тарифы на экономику Индии
Индия — третий по величине импортер энергоносителей в мире. Она закупает более 80% потребляемой нефти на международных рынках. Как сообщает Associated Press, введение новых тарифов может усложнить достижение индийской стороной ранее поставленной цели — удвоить объем двусторонней торговли со Штатами до 500 млрд долларов к 2030 году. К текущему моменту обе стороны провели пять раундов переговоров по заключению торгового соглашения.
Индийские чиновники сообщили, что Вашингтон добивается более широкого доступа к рынку страны и отмены пошлин практически на весь американский экспорт. В то же время Нью-Дели сомневается из-за открытия таких секторов, как сельское хозяйство и молочная промышленность, в которых занято значительное число граждан страны. В Бюро переписи населения США отмечали, что в 2024 году между двумя государствами был зафиксирован рыночный дисбаланс в размере 45,8 млрд долларов — это означает, что импорт из Нью-Дели превышал экспорт в эту страну.
Реакция индийских властей на ограничения
МИД страны заявило, что в Нью-Дели вынуждены приобретать нефть у России, поскольку альтернативные поставщики после начала кризиса на Украине переориентировали свои поставки на Европу. Государства, критикующие Индию за сотрудничество с Москвой, сами продолжают поддерживать торговлю с РФ, однако их действия не обусловлены жизненно важными национальными интересами.
Представители ведомства добавили, что Штаты, напротив, поощряли подобные закупки, отмечая их важность для стабильности на мировых энергорынках. В связи с этим критику в адрес Индии в МИД страны считают необоснованной и несправедливой.
Аналитики подчеркивают, что индийские власти не прекратят закупать российскую нефть. Как сообщают источники, близкие к правительству страны, пересмотр или корректировка действующих долгосрочных контрактов с компаниями РФ не предусмотрены. Помимо этого, представители официального Нью-Дели отметили, что сохранение импорта энергоресурсов из Москвы помогает удерживать мировые цены на энергоносители и предотвращает их повышение до 130 долларов за баррель.
На фоне заявлений американской стороны о новых пошлинах индийская делегация решила направиться 7 августа в Москву. В состав группы войдут советник по нацбезопасности Аджит Довал. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что попытки заставить другие государства отказаться от торгового сотрудничества с Москвой не имеют легитимности.
Все началось с ультиматума Трампа для России
Лидер США еще 14 июля выдвинул Москве ультиматум, предоставив 50-дневный срок для заключения мирного соглашения с Киевом по текущему конфликту. Однако впоследствии он сократил этот период до 10–12 дней — он закончится 8 августа. В случае невыполнения требований Дональд Трамп пригрозил ввести 100-процентные импортные тарифы на товары из РФ и применить вторичные пошлины в отношении стран, приобретающих у Москвы энергоносители.
После этого американские издания написали, что мировые инвесторы не воспринимают всерьез подобные угрозы Белого дома. Эксперты отмечают, что эти меры могут спровоцировать рост цен в Штатах, что противоречит заявлениям Трампа о стремлении снизить инфляцию. Экс-советник американского главы по нацбезопасности подчеркнул, что введение пошлин на экспорт ресурсов и товаров из Москвы не окажет существенного влияния на экономику Вашингтона.
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