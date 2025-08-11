Свердловская оппозиция мечтает отправить в Совфед врача, гимнаста и участника СВО

Кандидаты в губернаторы Свердловской области от оппозиционных партий назвали своих претендентов на пост сенатора в Совет Федерации в случае победы на выборах. Среди кандидатов числятся участник СВО, врач, преподаватель УрФУ, бывший гимнаст и депутаты разных уровней — подробнее в материале URA.RU.
Досрочные выборы губернатора региона пройдут с 12 по 14 сентября. По правилам, все участники губернаторских выборов должны назвать по три человека, которых в случае своей победы делегируют в сенаторы от региона. В итоге пост достанется только одному.
Сейчас представителем Свердловской области от исполнительной власти в сенате является Виктор Шептий и, с вероятностью 99%, там он сохранится. Врио губернатора Денис Паслер (“Единая Россия”), включивший его в свой список претендентов, согласовал выдвижение Шептия на новый срок, ранее говорили источники URA.RU. В этом же списке спикер заксобрания Людмила Бабушкина и мэр Екатеринбурга Алексей Орлов.
В списке кандидатов в сенат от депутата Госдумы Андрея Кузнецова ("Справедливая Россия — За правду") участник СВО Максим Чирышев, руководящий ячейкой партии в Чкаловском районе Екатеринбурга, член комитета по молодежной политике, развитию физической культуры, спорта и туризма заксобрания Екатерина Есина и однопартиец Алексей Коровкин, в 2021 году баллотировавшийся в депутаты на выборах в гордуму Екатеринбурга.
Зампредседателя заксобрания, коммунист Александр Ивачев хочет отправить в Совфед кого-то из коллег: депутатов Евгения Букреева (член комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления), Олега Гордеева (занимается развитием инфраструктуры и жилищной политики) и Римму Скоромохову (состоит в комиссии по вопросам социальной политики).
Самый молодой участник губернаторской гонки Рант Краев ("Новые люди") указал в своем списке предпринимателя и бывшего кандидата в депутаты гордумы Екатеринбурга Дмитрия Дымшакова, а также экс-члена российской сборной по спортивной гимнастике и бизнесмена Никиту Лежанкина. Третий претендент на пост от Краева - преподаватель УрФУ Ольга Зырянова.
Последним, из зарегистрированных претендентов на губернаторский пост, предоставил свой список сенаторов депутат заксобрания Александр Каптюг (ЛДПР). Его выбор кандидатур в Совет Федерации следующий: заместитель гендиректора городской больницы №41, врач-нейрохирург Евгений Климов, депутат городской думы Екатеринбурга Ксения Лещенко и депутат Первоуральской городской думы Владимир Панасенко.
