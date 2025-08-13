Рассылка электронных повесток и законопроекты по защите бойцов: главное об СВО на 13 августа

Россия столкнется с «последствиями» со стороны Штатов, если в пятницу не будет достигнуто соглашение по прекращению огня. Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время прямого эфира телеканала Fox News.
Помимо этого, в зоне СВО были освобождены населенные пункты Никаноровка и Суворово, а также российские военные продемонстрировали новое лазерное оружие «Посох». Главное об СВО на 13 августа — в материале URA.RU.
Последствия для РФ со стороны США
Трамп пригрозил России последствиями в случае, если прекращение огня не будет достигнуто к 15 августа. По словам лидера Штатов, последствия будут очень серьезными. Ранее Трамп сообщал, что в случае отсутствия значительного прогресса со стороны Москвы в разрешении украинского конфликта Соединенные Штаты планируют ввести против России, а также ее ключевых торговых партнеров, дополнительные пошлины на уровне около 100%.
Рассылка электронных повесток
Граждане РФ стали массово получать электронные повестки о внесении сведений в реестр воинского учета. Это обусловлено переходом системы в цифровой формат. Об этом заявил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
По его словам, данная рассылка не грозит гражданам ни мобилизацией, ни призывом на срочную службу. Он объяснил это наполнением базы данных и их уточнение. Андрей Картаполов сообщил, что информация, ранее хранившаяся в бумажном виде, сейчас оцифровывается военными комиссариатами и вносится в электронную базу данных.
Новые законопроекты по защите бойцов и их семей
В Госдуму внесены три законопроекта, которые направлены на расширение социальных гарантий для участников СВО, а также для их семей. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.
По информации, первый законопроект предусматривает бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта. Второй направлен на то, чтобы обеспечить вдовам и вдовцам погибших участников СВО поступать в вузы и ссузы без вступительных экзаменов. А третья инициатива подразумевает предоставление мер поддержки детям военнослужащих в период между окончанием школы и поступлением в иные учебные заведения.
Применение боевого лазера «Посох»
ВС РФ продемонстрировали применение боевого лазера для уничтожения украинского БПЛА. Информацию и видео использование устройства опубликовал telegram-канал «Военный осведомитель».
На кадрах можно наблюдать как российские солдаты уничтожают дальнобойный дрон-камикадзе FP-1. Судя по информации, лазерная установка может за одну десятую долю секунды прошить крыло БПЛА и стальной лист толщиной в сантиметр.
Освобождены Суворово и Никаноровка
Также сообщается о том, что вооруженные силы РФ освободили населенные пункты Никаноровка и Суворово в ДНР. Об этом сообщили Минобороны РФ. По информации, освобождение пунктов осуществлено благодаря действиям группировки войск «Центр».
Переброшенные бомбардировщики США
США перебросили бомбардировщики B-1B Lancer на авиабазу Эрланд в Норвегии, которая находится у границы с Россией, чем послали сигнал Кремлю. Об этом сообщает издание The National Interest.
ВВС США проводит учения с истребителями НАТО в том регионе. Кремль несомненно обратит на них внимание, как указано в материале.
Уничтожен пункт управления дронами ВСУ
Уничтожен пункт управления дронами ВСУ на южно-донецком направлении в зоне СВО. Расчет БПЛА «Суперкам» группировки войск «Восток» ВС РФ обнаружил пункт управления, после чего артиллерия нанесла удар. Цель была уничтожена. Об этом сообщает «Пятый канал».
