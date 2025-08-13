ЕР разработала три новых законопроекта по защите бойцов СВО и их семей

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму три законопроекта, направленных на расширение социальных гарантий для участников спецоперации (СВО) и их семей. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.
Первый законопроект предусматривает бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта. «Законопроект, подготовленный „Единой Россией“, направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжелые ранения и прошедшие серьезное лечение, вынуждены за свой счет оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или негодность к дальнейшей военной службе», — пояснил Якушев. Его слова приводит пресс-служба партии.
Вторая инициатива позволяет вдовам и вдовцам погибших участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать в вузы и ссузы. «Наша задача — сделать все для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни», — подчеркнул Якушев.
Третий законопроект обеспечивает детям военнослужащих непрерывность предоставления мер поддержки в период между окончанием школы и поступлением в учебные заведения. В настоящее время льготы доступны только несовершеннолетним детям и детям до 23 лет, обучающимся в вузах или ссузах. Однако дети, окончившие школу в июне, теряют право на льготы до поступления в сентябре. Новая инициатива предполагает сохранение мер поддержки до 1 сентября того года, когда было завершено обучение в школе, заключил Якушев.
Ранее «Единая Россия» уже предлагала расширить социальные гарантии для участников СВО. В июле партия внесла в Госдуму законопроект о бесплатном получении второго профессионального образования для бойцов спецоперации. По словам Якушева, эта инициатива поможет им адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.