ЕР разработала три новых законопроекта по защите бойцов СВО и их семей

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Якушев заявил, что вдовы и вдовцы погибших участников СВО смогут бесплатно поступить в вузы без вступительных экзаменов
Якушев заявил, что вдовы и вдовцы погибших участников СВО смогут бесплатно поступить в вузы без вступительных экзаменов Фото:

Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму три законопроекта, направленных на расширение социальных гарантий для участников спецоперации (СВО) и их семей. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев.

Первый законопроект предусматривает бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта. «Законопроект, подготовленный „Единой Россией“, направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжелые ранения и прошедшие серьезное лечение, вынуждены за свой счет оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или негодность к дальнейшей военной службе», — пояснил Якушев. Его слова приводит пресс-служба партии.

Вторая инициатива позволяет вдовам и вдовцам погибших участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать в вузы и ссузы. «Наша задача — сделать все для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни», — подчеркнул Якушев.

Третий законопроект обеспечивает детям военнослужащих непрерывность предоставления мер поддержки в период между окончанием школы и поступлением в учебные заведения. В настоящее время льготы доступны только несовершеннолетним детям и детям до 23 лет, обучающимся в вузах или ссузах. Однако дети, окончившие школу в июне, теряют право на льготы до поступления в сентябре. Новая инициатива предполагает сохранение мер поддержки до 1 сентября того года, когда было завершено обучение в школе, заключил Якушев. 

Ранее «Единая Россия» уже предлагала расширить социальные гарантии для участников СВО. В июле партия внесла в Госдуму законопроект о бесплатном получении второго профессионального образования для бойцов спецоперации. По словам Якушева, эта инициатива поможет им адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Партия «Единая Россия» внесла в Госдуму три законопроекта, направленных на расширение социальных гарантий для участников спецоперации (СВО) и их семей. Об этом сообщил секретарь Генсовета партии, первый заместитель председателя Совета Федерации Владимир Якушев. Первый законопроект предусматривает бесплатный проезд для военнослужащих к месту прохождения военно-врачебной экспертизы на всех видах транспорта. «Законопроект, подготовленный „Единой Россией“, направлен на устранение парадоксальной ситуации, при которой участники СВО, зачастую получившие тяжелые ранения и прошедшие серьезное лечение, вынуждены за свой счет оплачивать проезд к месту прохождения военно-врачебной экспертизы, которая определит их годность или негодность к дальнейшей военной службе», — пояснил Якушев. Его слова приводит пресс-служба партии. Вторая инициатива позволяет вдовам и вдовцам погибших участников СВО бесплатно и без вступительных экзаменов поступать в вузы и ссузы. «Наша задача — сделать все для того, чтобы люди смогли справиться со своим горем, найти новые ориентиры, новые возможности для реализации в жизни», — подчеркнул Якушев. Третий законопроект обеспечивает детям военнослужащих непрерывность предоставления мер поддержки в период между окончанием школы и поступлением в учебные заведения. В настоящее время льготы доступны только несовершеннолетним детям и детям до 23 лет, обучающимся в вузах или ссузах. Однако дети, окончившие школу в июне, теряют право на льготы до поступления в сентябре. Новая инициатива предполагает сохранение мер поддержки до 1 сентября того года, когда было завершено обучение в школе, заключил Якушев.  Ранее «Единая Россия» уже предлагала расширить социальные гарантии для участников СВО. В июле партия внесла в Госдуму законопроект о бесплатном получении второго профессионального образования для бойцов спецоперации. По словам Якушева, эта инициатива поможет им адаптироваться к гражданской жизни, повысить свою квалификацию и найти новые профессиональные перспективы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...